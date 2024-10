Eppur si muove. Potremo sintetizzare così questo periodo riguardante lo stadio del Cagliari. Tutto il materiale usato per costruire le due curve e una tribuna di Is Arenas si sta muovendo in direzione Sant'Elia. Da qualche giorno vari camion stanno viaggiando col 'trasporto eccezionale' verso il nuovo vecchio impianto che ospiterà finalmente le partire del Cagliari in Sardegna.

In attesa del via ufficiale dei lavori si comincia ad impostare il tutto. Una buona notizia dopo tanti giorni di attesa. La data del 22 settembre, giorno di Cagliari-Sampdoria, match designato come il ritorno del Cagliari al Sant'Elia, si avvicina sempre di più e gli operai del Comune e della società rossoblù faranno di tutto per finire in tempo i lavori. Per uno stadio che rinasce, un altro che vede la sua fine dopo neanche un anno di vita. Anche se c'è chi pensa che la questione Is Arenas non sia finita qui...