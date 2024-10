Disfatta senza appello del Cagliari a Genova contro la Sampdoria. Finisce 4-1 una partita senza storia fin dal primo tempo, chiuso dai doriani con tre gol di vantaggio grazie al tris firmato Praet-Quagliarella-Kownacki. La squadra di Giampaolo, inoltre, sbaglia pure un rigore con Quagliarella nei primi 45’. Il Cagliari si riprende parzialmente a inizio ripresa, segnando il gol del momentaneo 3-1 con Pavoletti, ma la spinta si esaurisce subito. Ad un quarto d’ora dalla fine l’espulsione di Cigarini sancisce la fine delle speranze di rimonta del Cagliari che poi subisce il 4-1 da Ramirez nel finale. Ora la zona retrocessione dista solo 2 punti, quelli di vantaggio sul Chievo. Le vittorie di Crotone e Spal hanno ulteriormente complicato i piani dei rossoblù. E domenica, alla Sardegna Arena, arriva al Roma.

LA CRONACA

Mister Diego Lopez conferma la formazione della vigilia al fianco di Pavoletti in attacco e con difesa e centrocampo confermati rispetto al match contro il Bologna. Nella Sampdoria è Kownacki ad affiancare Quagliarella in attacco.

L’inizio del match è tutto di marca doriana, segno che per il Cagliari non sarà una partita facile. Puntualmente, dopo 7 minuti arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa: sponda di Quagliarella per Praet che si libera bene di Ceppitelli e batte Cragno con un tiro imparabile. Cagliari nervoso e senza reazioni. Al 26’raddoppio Samp con Quagliarella che chiude un’azione corale segnando a porta vuota su assist di Linetty. Cagliari ancora non pervenuto. Entra Farias per un disastroso Pisacane. Ma al 42’ la Sampdoria spreca clamorosamente il tris con Quagliarella che sbaglia un rigore concesso per fallo di Barella su Torreira. Il penalty tirato dalla punta sampdoriana si spegne sul palo esterno. Allo scadere, però, la squadra di Giampaolo trova il tris con Kownacki che batte Cragno da pochi passi. Cagliari frastornato e frustrato.

Nella ripresa i rossoblù mostrano segni di reazione e infatti dopo 4’ Pavoletti segna il gol del 3-1 a porta vuota su assist di Faragò. Il Cagliari sembra rinato in questa ripresa. Il problema è che i rossoblù, al momento di concludere a rete, trovano sempre problemi, sia per meriti avversari, sia per demeriti degli stessi giocatori del Cagliari, che sbagliano quasi sempre l’ultimo passaggio. Emblematica l’occasione di Farias al 26’ che sfugge al controllo dell’avversario ma solo davanti a Viviano non tira e non può così far gol. A 12’ dalla fine espulso Cigarini per doppia ammonizione. Il match dei rossoblù si chiude praticamente qui. E infatti, a 3 minuti dalla fine, Ramirez sigla il 4-1 che chiude definitivamente la partita. Palo di Ceppitelli allo scadere poco prima del fischio finale di Abisso. SAMPDORIA-CAGLIARI 4-1.

TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Linetty, Torreira (43’ st Capezzi), Barreto (35’ st Verre); Praet; Kownacki, Quagliarella (dal 2’ st Ramirez). A disp.: Krapikas, Belec, Ferrari, Stijepovic, Strinic, Regini. All.: Giampaolo.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane (dal 33′ pt Farias), Ceppitelli, Castán (dal 1′ st Andreolli); Faragò, Ionita (35’ st Deiola), Barella, Cigarini, Padoin; Sau, Pavoletti. A disp.: Crosta, Rafael, Lykogiannis; Caligara, Cossu, Giannetti, Han. All.: Diego Lopez.

ARBITRO: Abisso

MARCATORI: 7’ pt Praet (S), 26’ pt Quagliarella (S), 49′ pt Kownacki (S), 4’st Pavoletti (C); 42’ st Ramirez (S)

AMMONITI: Cigarini, Pisacane, Farias, Castan, Ionita, Padoin (C); Linetty (S)

ESPULSI: Cigarini (C)

LE PAGELLE

I PIU’

Ancora una volta non si salva nessuno nell’ennesima figuraccia stagionale del Cagliari

I MENO

Fabio Pisacane esce dopo mezz’ora di gioco senza averci capito nulla. Ammonito, colpevole di scivoloni clamorosi che hanno portato la Sampdoria ad avere grandi occasioni e uno dei primi responsabili sui gol doriani: un disastro la sua prova. Al pari di quella di Castan, nervoso, falloso e disattento. Un suo fallo su Quagliarella fa chiudere anzitempo il match all’attaccante doriano. Anche lui ammonito e diffidato, salterà la Roma. Fuori all’intervallo. Cigarini torna da ex a Genova ma certo non si fa rimpiangere. Una gara senza acuti, condita da una doppia ammonizione ed un’espulsione imperdonabile. Malissimo anche Ceppitelli, anche lui naufragato come tutto il pacchetto arretrato rossoblù soprattutto nel primo tempo. Delude ancora una volta Barella, protagonista di un finale di campionato al ribasso. Non pervenuto Sau, fumoso Farias e Pavoletti col solo acuto sul gol. Sotto la sufficienza anche Padoin, Faragò e Ionita. Infine, Cragno, caduto sotto i colpi della Sampdoria, seppur senza grosse colpe. 

Foto Cagliari Calcio