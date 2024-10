Il Cagliari inizia bene il nuovo anno sbancando il Ferraris di Genova. Contro la Sampdoria finisce 2-1 per i rossoblù grazie alle reti di Deiola e Pavoletti che ribaltano la rete di Gabbiadini a inizio primo tempo.

LA CRONACA

Mazzarri inizia il nuovo anno con l’ennesima formazione inedita: davanti a Cragno la linea a tre composta da Lovato, Altare e Carboni, sulle fasce Bellanova e Lykogiannis, in mezzo Deiola, Marin e Grassi, in attacco Pavoletti e Joao Pedro.

Avvio lento, ma è il Cagliari ad avere la prima chance con Joao Pedro all’11’ ma il brasiliano aspetta troppo a calciare e Yoshida lo chiude prima che potesse concludere. Al 18’ la Sampdoria passa in vantaggio: palla in mezzo, assist di petto di Yoshida e Gabbiadini davanti alla porta trafigge Cragno.

Dopo un buon inizio del Cagliari, la Samp viene fuori e nella parte centrale del primo tempo prova ad impensierire la porta rossoblù con un Gabbiadini molto attivo.

I rossoblù di rivedono in area di rigore doriana al 43’, lancio perfetto di Joao Pedro per Pavoletti, chiuso bene da Chabot prima della conclusione.

Nella ripresa, dopo dieci minuti è Deiola a pareggiare: palla in profondità di Marin per il centrocampista sardo che prima conclude su Audero e poi sulla ribattuta batte il portiere blucerchiato trovando il pareggio. Al 70’ discesa di Bellanova sulla destra, palla dentro l’area, ma troppo alta per Joao Pedro che non ci arriva per poco.

Un minuto dopo, Pavoletti trova il gol, tiro smorzato di Lykogiannis e grande opportunismo dell’attaccante rossoblù. Dentro Pereiro per Pavoletti e, in precedenza, anche Faragò per Deiola.

All’82’ Joao Pedro in contropiede fallisce l’occasione per chiudere la gara. Nel finale rosso per Candreva. Il Cagliari porta a casa tre punti importantissimi.