LA CRONACA

Mister Maran, vista l'emergenza totale, lancia dal 1’ l’attaccante della Primavera Doratiotto, al fianco di Pavoletti, con Ionita alle spalle. Per il resto, Cragno in porta, Padoin e Pellegrini sulle fasce difensive, Ceppitelli e Pisacane centrali, Cigarini regista e Barella-Deiola mezz'ali. Nella Samp in campo gli ex Murru e Ekdal, mentre Sau si accomoda inizialmente in panchina.

Buon avvio dei rossoblù che non si fanno intimorire dalla Samp e creano alcun situazioni interessanti nei primi minuti di gioco. All'11' primo tiro in porta del match con Cigarini, palla alta di poco. Al 16’ Jankto impatta male la palla quasi a tu per tu con Cragno, grande occasione per i liguri. Al 26’ esterno destro di Barella, palla ancora alta. Al 31’ doppia occasione Samp: Quagliarella si presenta davanti a Cragno ma tergiversa troppo e il suo tiro viene respinto da Ceppitelli in recupero: sul proseguo dell’azione, tiro di Sala e respinta del portiere rossoblù. Al 33’ clamorosa chance per Pavoletti servito in maniera splendida da Barella, ma il suo tiro è respinto da Audero in uscita. Nell’azione seguente Deiola interviene duro su Praet ma l'arbitro lo grazia. Brivido finale nel recupero per il Cagliari, ma il tiro di Saponara finisce ampiamente a lato. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa, al 49’ Defrel calcia alto da buonissima posizione, altra grande chance per la Samp. Al 63’ strepitoso intervento di Cragno su Quagliarella, palla letteralmente tolta da dentro la porta. Un minuto dopo fallo da rigore di Pellegrini su Gabbiadini: Quagliarella trasforma, Sampdoria in vantaggio! Al 73’ doppio cambio in un Cagliari apparso sfiduciato in questa ripresa: fuori Padoin e Deiola, dentro Faragò e Srna. A 10’ dalla fine dentro anche l'altro attaccante della Primavera rossoblù Verde al posto di Doratiotto. Assalto finale del Cagliari, ma senza troppa convinzione, viste anche le tante assenze; Audero rimane praticamente inoperoso per tutta la ripresa. Dopo 5’ di recupero il match finisce così.