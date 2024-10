Da ieri sera (24 luglio) la Polisportiva Bonorva ha un nuovo organico dirigenziale. Si chiude così una vicenda che stava andando avanti da alcune settimane sulle sorti della Società biancorossa.

Un risultato raggiunto grazie all'intervento dell'Amministrazione comunale guidata da Sindaco Massimo D'Agostino che, già dopo le dimissioni del precedente direttivo guidato da Angela Pintore, era sceso in campo per evitare che la Società chiudesse i battenti dopo 60 anni di storia.

Uno sforzo che aveva visto i primi frutti già qualche giorno fa, con la nomina di un direttivo temporaneo per far si che la squadra venisse iscritta al prossimo campionato di Promozione. Nella riunione di ieri, la buona notizia con la nomina di Roberto Marruncheddu come Presidente che sarà affiancato da Battista Sanna (Vice presidente), Marilena Cossu (Segretaria) e Antonio Tedde (Cassiere).

L'obiettivo della nuova dirigenza sarà quello di allestire una squadra competitiva in vista del prossimo torneo.