Sono state le amazzoni le assolute protagoniste dei campionati regionali di salto ostacoli che si sono disputati al Circolo Ippico Is Alinos di Maracalagonis.

Nel II grado, su prove con ostacoli a 140 cm, ad avere la meglio è stata Raffaela Montis su Otero, sella italiano allevato di Giuseppe Carta. L'amazzone del CI Sardinia e Horses è stata protagonista di un fantastico recupero nella prova della terza giornata, scavalcando Giovanni Carboni su Rubacuori Baio, secondo per una sola penalità di differenza. Il podio è completato da Paolo Ortu su Ludovik, vincitore della prima giornata.

La classifica del I grado, su ostacoli di 130 cm, ha visto trionfare, invece, Natalia Mulas, del Grighine Asd, in sella a Montiferu, anglo-arabo allevato da Giovanni Giuseppe Caratzu. Secondo posto per Paolo Bussu su Miss Flower Sun e terzo per Juliè Madau su Eduard.

Amazzoni pigliatutto anche nel campionato brevetti seniores: vittoria per Michela Esuy, dell'Asd S'Arcireddu, con Eazat, sella italiano allevato da Giuseppe Picci, nei brevetti juniores con Camilla Crabuzza, del circolo Grighine, in sella a To Be Magic allevato da Enrico Carcangiu. Il binomio ha vinto anche la categoria di stile. Parla femminile anche il brevetto Pony, vinto da Alexa Dastara su Ontario.

La classifica dei circoli è stata vinta dall'Asd Grighine di Enrico Carcangiu che ha preceduto Sardinia e Horses di Gianleonardo Murruzzu e Monte Oro di Franco Aroni.

Uno strapotere delle amazzoni interrotto nel Trofeo Open da Gianleonardo Murruzzu su Cillkeney III nella C130, mentre la C120 è stata appannaggio di Giorgia Monni su Dancing Queen e la C115 di Teresa Selis su Gemina.

Sono stati 230 i binomi che hanno preso parte alla tre giorni dei campionati sardi organizzati dalla Fise Sardegna in collaborazione col Circolo Ippico Is Alinos di Maracalagonis che ha messo in palio 27mila 050 euro.