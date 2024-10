Si terrà sabato 28 luglio, presso l'Agriturismo "Sa Tanca de Santu Ainzu" di Thiesi (SS 131 bis per Alghero), la prima ciclopedalata “In mountain bike in Thiesi”, guidata dall'Asd Trumabikers di Banari.

La manifestazione sportiva, inserita all’interno della seconda edizione di "Immotivato e misterioso come il cielo e la volta stellata", inizierà alle 8.15 con il ritrovo dei partecipanti mentre la partenza è programmata per le 9.00 circa. Il percorso (difficoltà medio/difficile) avrà una lunghezza di 27 chilometri circa e si dividerà tra sterrato e asfalto, per un dislivello di 673 metri.

Previsti due punti di ristoro: il primo presso la necropoli di Mandra Antine (visitabile al costo di 3 euro) e il secondo nella sughereta di Su Padru. Il rientro all'agriturismo è previsto per le 13.00 circa.

La gara non competitiva è aperta agli atleti dai 14 anni in su (i minori dovranno essere accompagnati). È obbligatorio l’uso del casco e un buon rifornimento idrico e meccanico. La Quota d’iscrizione è di 5 euro che comprende assicurazione e ristori.

Due le quote pranzo, previsto per le 13.30: la prima (15 euro) consiste in un primo, secondo, frutta, pane, vino/acqua; la seconda (20 euro) antipasto con salumi e formaggi, primo, secondo, frutta, dolce, pane, vino/acqua. Per le iscrizioni è gradita la prenotazione entro il 25 luglio. Maggiori informazioni ai numeri 3470914021 e 349355294.