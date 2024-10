Si terrà sabato 25 agosto alle 20.00, in corso Vittorio Emanuele, la presentazione ufficiale della Polisportiva Thiesi, che parteciperà al prossimo campionato di Promozione (Girone B).

Un risultato atteso da tanto tempo per la Società presieduta, dallo scorso anno, dal Presidente Peppino Mannu che ha investito parecchio per mettere a disposizione del mister Gian Mario Rassu una squadra competitiva che potesse competere per il salto di categoria.

Una prima parte di stagione altalenante, che ha visto i neroverdi in un testa a testa con Il Pozzomaggiore di Andrea Ruiu. Lo scontro diretto nell’ultima giornata del girone d’andata, conclusosi a favore dei thiesini a tempo scaduto, ha acceso la miccia nelle gambe dei giocatori che, grazie a un girone di ritorno impeccabile, sono riusciti nella memorabile impresa.

La stagione 2018-2019 è partita con le conferme societarie: Mannu come Presidente e Marco Marras come Direttore sportivo. Quest’ultimo, assieme a un’altra grande conferma, stavolta tecnica, Gian Mario Rassu, hanno lavorato nel corso dell’estate per allestire un organico competitivo per la prossima stagione.

Tra i nuovi arrivi Marco Cacace (dal Sorso), Domenico Saba (ex Usinese e Sorso), Salvatore Budroni (ex atletico Uri), Salvatore Veratti (dal Siligo), Michele Sechi (classe 1998), Giovanni Piu (dal Bonorva) e Gavino Molozzu (dall’Atletico Bono).

Il primo appuntamento ufficiale sarà l’andata di Coppa Italia, in programma domenica 9 settembre, che vedrà il Thiesi sfidare Bonorva del nuovo allenatore Mario Fadda a Torralba.