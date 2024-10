Basta un gol alla Torres per tornare al successo contro l'Ancona. E' Ruocco al 77' a sbloccare una partita in cui i rossoblù hanno dominato in lungo e in largo, sin dai primi minuti.

Dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata a Chiavari con l'Entella, i ragazzi di mister Greco hanno reagito con una prova solida e di carattere.

Orfani di capitan Scotto, ancora out per squalifica, è il numero 10 a garantire il successo ai suoi. Adesso i rossoblù si portano a 30 punti consolidando la vetta.

In attesa del Cesena, che deve ancora disputare due partite e che in caso di bottino pieno può raggiungere i sassaresi, le altre inseguitrici guardano da lontano, mentre la Torres riprende a macinare punti con un'altra prestazione di spessore.

Foto Sef Torres