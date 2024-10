Domenica alle ore 14.30, per il campionato di Serie B di Rugby, si gioca la quarta giornata del girone di andata.

Dopo i due successi consecutivi ottenuti con Biella in casa e Bergamo fuori dalle mura amiche, l'Amatori Novaco Rugby si prepara a ospitare l'Amatori Parma Rugby.

Un avversario coriaceo, di grande tradizione e con dei trascorsi anche in Super 10. Di contro, l'Alghero cercherà di mantenere la striscia positiva che l'ha portata, in sole due giornate, a sanare prima la penalizzazione e a salire, poi, a 5 punti in classifica, pari proprio con la formazione parmigiana. Come detto la squadra algherese, arriva da un'importante vittoria esterna in terra lombarda per 13-20, mentre il Parma ha rimediato una sconfitta interna con il Biella.

Nelle parole dell'allenatore/giocatore Marco Anversa, la voglia di continuare sulla stessa riga delle ultime due settimane puntando, anche sul serbatoio delle giovanili.

"Sono soddisfatto - dice Anversa - per quanto ho visto in questi due turni. Prosegue anche il progetto di rilanciare i giovani. In due/tre anni, io e la società speriamo e vogliamo affacciarci al rugby di alto livello. Per questo - ha proseguito l'apertura di Viadana - c'è bisogno dell'esperienza dei veterani, unita all'apporto dei giovani. Domenica infatti, ho deciso di consegnare già la maglia da titolare a Francesco Grasso, giovane promettente che si è contraddistinto domenica scorsa, per la sua aggressività, nella gara della Serie C Amatori Rugby Alghero. Inoltre - ha concluso - porterò in panchina Guglielmo Delrio, un altro giovane che si distinto per talento e grinta".

Intanto, è già possibile visitare il nuovo canale youtube dell'Amatori Rugby Alghero, dove si potranno guardare le sintesi delle gare in case e le interviste ai protagonisti.