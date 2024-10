Che bella l’Ogliastra sportiva con le strade e i paesi affollati per assistere al super Ronde Rally da record. Lungo il tracciato della prova speciale, lo scorso week end, il pubblico ha fatto da splendida cornice al successo di Maurizio Diomedi e Antonello Bosa, vincitori della gara organizzata daMediterranean Team in collaborazione con Porto Cervo Racing.

“A pochi giorni dalla chiusura della manifestazione - ha sottolineto Gianni Coda, padrone di casa dell’evento per la scuderia – voglio ringraziare tutti i volontari: la Protezione Civile San Giovanni di Ilbono, la Pro loco di Villagrande Strisaili, la Protezione Civile Su Cramu di Elini, il Moto Club Ogliastra di Lanusei, l’Auto Sport Baunei, le imprese e i semplici cittadini, tutte le donne e gli uomini che hanno cucinato per la cena sociale, che hanno lavorato per settimane. Loro sono per noi parte integrante del rally, ognuno ha dato il massimo per la buona riuscita della gara. Noi abbiamo le idee ma loro rendono tutto possibile mettendosi a disposizione senza risparmiarsi un momento. Sapevamo già del valore della nostra gente e di quanto sia in grado di portare a termine gli impegni presi ma ogni volta ci sorprende la partecipazione calorosa e l’affetto che ci dimostra”.

E, infatti, a Ilbono, Elini, Lanusei, Arzana, Barisardo, Villagrande, Tortolì, Girasole, Santa Maria Navarrese, l’accoglienza è stata massima. Il 4° Ronde Rally d’Ogliastra va in archivio con la consapevolezza di essere cresciuto, di regalare spettacolo ed emozioni, incoronando i suoi campioni e premiando un territorio bellissimo.

L’edizione n. 4 è stata caratterizzata da nuove sorprese su un tracciato particolarmente competitivo salutato da un record d’iscritti che ha aumentato l’agonismo in gara e richiesto maggiore impegno. La ricetta creata dagli uomini della Porto Cervo Racing e della Mediterranean Team ha funzionato: grandissimo successo di pubblico, anche per le due star presenti: il pluricampione Andrea Aghini e Gianluca di Fabio, pilota di Mirabilandia. Tantissimi gli appassionati che non hanno voluto mancare l’appuntamento con i due fuoriclasse della specialità.

Il Rally ha rappresentato una vetrina in grado di promuovere il territorio e ha consentito di dare nuova visibilità alla destinazione turistica. Sono arrivate dal continente grazie a Tirrenia e Moby, oltre 50 auto da corsa con relativi Tir, officine mobili ecc. Grazie all’organizzazione e ai partecipanti coinvolte oltre 500 persone. In 300 tra team, scuderia, staff, equipaggi e ospiti hanno alloggiato in 13 tra alberghi e consumato pasti nei ristoranti della zona.

Alla Mediterranean Team e alla Porto Cervo Racing arrivano gli elogi del pubblico e dei fans. I presidenti Mauro Nivola e Mauro Atzei rispondono con un plauso al territorio che, dicono – “ci qualifica per caratteristiche sportive ideali, per l’accoglienza e l’ospitalità. Quello che succede al Ronde Rally d’Ogliastra non accade da altre parti e siamo orgogliosi di avere raggiunto il 4° risultato con un evento che finalmente nasce dove la gente è coinvolta e collabora per una passione. Continuiamo a vedere che i paesi che si mobilitano per il Ronde mettendoci attenzione e correttezza, valori sportivi che vanno riservati alla gara, ma anche all’organizzazione. Sono questi i punti di forza che troviamo in questo territorio”.

Team e scuderia ringraziano gli sponsor e gli enti locali che hanno sostenuto con forza questo evento: