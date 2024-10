Si riaccendono i motori a Buddusò per l’attesissima Cronoscalata di Tandalò. La quinta edizione dell’evento motoristico, organizzato dalla Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, andrà in scena da venerdì 18 a domenica 20 novembre. Sardegna Live, nel pomeriggio di oggi, 18 novembre, documenterà in diretta la cerimonia di apertura con la presentazione dei concorrenti in gara. Ben 123 i partenti, fra loro anche nomi di spicco del mondo delle quattro ruote come Andreucci, Galli, Somaschini, Fontana. Nove le nazioni rappresentate: Italia, San Marino, Svizzera, Olanda, Irlanda, Belgio, Francia, Spagna, Slovacchia.

L’evento è entrato nel vivo nella mattinata odierna con le verifiche sportive e tecniche presso la Biblioteca Comunale di Buddusò dalle ore 10 alle 13:40 prima della cerimonia di partenza nel centro del paese dalle ore 14 (diretta sulla pagina Facebook di Sardegna Live). Sabato e domenica i motori romberanno lungo i cinque chilometri di ascesa tra Sa Conchedda e il Villaggio Tandalò

La Cronoscalata su Terra di Tandalò è l’unica gara in salita su fondo sterrato dove si sfidano i migliori piloti di tutte le tipologie di auto da rally, 4×4 e buggy. La competizione, valida per il Campionato Italiano Velocità su Terra Aci Sport, si snoda per 5 chilometri su una strada larga e divertente con l’arrivo al parco eolico di Tandalò. L’appuntamento, caratterizzato da un mix tra agonismo e passione, è dedicato a Giuseppe Marroni, sportivo di Buddusò venuto a mancare alcuni anni fa.





PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 18 Novembre 2022

Verifiche Sportive e Tecniche a Buddusò (SS)

9.00 – 17.00 Prove Libere con auto stradali e strada aperta

18.30 Pubblicazione dell’elenco dei verificati e dell’ordine di partenza di tutte le PS presso Albo di Gara sul sito www.tandalo.it

Sabato 19 Novembre 2022

Ore 8.00 Prove cronometrate con veicoli da gara (Shake Down)

Ore10.00 PS1

Ore 12.00 PS 2

Ore 14.00 PS 3

Gli orari sono indicativi e possono subire anticipi o ritardi in funzione allo svolgimento della gara.

Domenica 20 Novembre 2022

Ore 9.00 PS 4

Ore 11.30 PS 5

Ore 13.15 Esposizione delle Classifiche Provvisorie presso l’Albo di Gara

Ore 14.30 PS 6 Manscione finale per l’elezione del Re di Tandalò

Ore 15.45 Premiazioni presso Villaggio Tandalò

Gli orari sono indicativi e possono subire anticipi o ritardi in funzione allo svolgimento della gara.