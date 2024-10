Il Cagliari si prepara alla sfida con la Roma di domani sera, terzo anticipo del sabato della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Mister Lopez ha incontrato nella tarda mattinata di oggi i giornalisti nella sala stampa di Asseminello alla vigilia del match. Ecco alcune delle sue parole: “Rafael e Ceppitelli si sono allenati parzialmente con noi e ci saranno. Faragò, invece, non ci sarà, e nemmeno Dessena. Infine, Melchiorri e Cragno verranno con noi. Situazione meno grave del previsto, insomma. Solo Faragò, a cui manca poco per tornare, e Dessena, in pratica, sono fuori. La Roma sappiamo che attaccherà, forse giocherà Schick e saranno agguerriti poiché vanno a caccia di tre punti importanti. Ma per noi è una bella prova di maturità, dobbiamo metterci tanta intensità. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Abbiamo tre punti da perdere. Attraverso la prestazione dobbiamo andare lì, consci della forza dell'avversario, ben sapendo che possiamo dire la nostra”.

Si torna per un attimo al match contro la Sampdoria di una settimana fa: “La partita con la Sampdoria a me e piaciuta anche nel primo tempo, potevamo far gol prima di loro e se lo avessimo fatto la partita sarebbe cambiata. Poi abbiamo preso due gol e siamo successivamente stati bravi a rimontarla. A quel punto avremmo potuto sia perderla che vincerla e alla fine è arrivato un buon pareggio”.

Domani potremo vedere una partita simile a quella vista contro la Lazio, sempre all’Olimpico, la prima con mister Lopez sulla panchina rossoblù: “Davanti abbiamo qualità e giocatori che possono essere determinanti anche a gara in corso. Anche a Bologna e Udine abbiamo giocato così. A Roma con la Lazio avevamo fatto bene con giocatori come Sau e Farias davanti”.

A proposito di Farias, mister Lopez chiude qualsiasi caso nato in settimana: “Farias? Non c’è nessun caso. Se ha da dire qualcosa lo dirà a me e non ai giornali. A me piace parlare in faccia e spero che anche i miei giocatori facciano altrettanto. Non c'è nessun caso”.

Infine, si parla di Barella e van der Wiel: “Gregory sta bene e con la Samp si è visto. Non si era nemmeno riscaldato ma è entrato subito bene anche se all’inizio non era stato facile per lui perché è entrato a freddo. Ha dimostrato che sta lavorando sodo e questo, ripeto, si è visto. Barella? Ha voglia di migliorare ed è da prendere come esempio. Faccio il paragone con Francesco Pisano che è stato qua arrivando dalle giovanili. Lui si è sempre allenato con la stessa intensità dal primo all'ultimo anno. E’ facile partire a mille e poi sgonfiarsi. Ma Barella vedo che continua con la stessa intensità e con la stessa voglia. Per i ragazzi del nostro settore giovanile è da prendere come esempio Nicolò”.