Non c’è stata partita. Tra Roma e Cagliari questo pomeriggio tutto si è risolto nei primi 7 minuti, quando i giallorossi hanno segnato due gol, con Fazio e Pastore, chiudendo di fatto i giochi. Il resto del match è stato pura accademia della squadra di Ranieri, che ha sfiorato più volte il 3-0, colpendo pure due legni, e trovandolo solo a 4 minuti dalla fine con Kolarov. Al contrario di quanto detto da mister Maran alla vigilia, il Cagliari sembra davvero arrivato a Roma senza grandi motivazioni, sbagliando l’approccio alla gara. Tra una settimana l’appuntamento a Napoli, un altro scontro difficile da affrontare certamente con un piglio diverso.



LA CRONACA



Cagliari senza Faragò squalificato, dentro Birsa con Barella che retrocede mezz’ala. Cacciatore a destra e non Srna. Pavoletti e Joao Pedro davanti.

Dopo 5’ la Roma è già in vantaggio con Fazio che approfitta di una disattenzione della difesa del Cagliari per segnare indisturbato di testa. Tre minuti dopo è Pastore a raddoppiare per la Roma con un tiro piazzato dal limite: avvio shock per il Cagliari! Al 12’ i rossoblù rispondono con una bella girata di Pavoletti, Mirante bravo in corner. Dopo l’avvio a fari spenti il Cagliari prende in mano il possesso del centrocampo e crea qualche grattacapo alla difesa della Roma nei successivi 15 minuti. Al 30’ tiro di Ionita, palla altissima. Al 37’ incursione di Florenzi in area, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 43’ Kluivert mette in mezzo, finta di El Sharaawy, destro a giro di Pastore e palla sulla traversa: Roma ad un passo dal 3-0. Un minuto dopo, tiro di El Sharaawy pericoloso, Cragno devia in corner. Il primo tempo finisce con la Roma meritatamente in vantaggio.



La ripresa sembra proseguire sulla stessa linea d’onda del primo tempo, con la Roma ad attaccare e ad essere pericolosa e col Cagliari a difendersi. Al 55’ tiro di Dzeko, deviazione col fianco di Ceppitelli e palla incredibilmente sul palo: secondo legno per la Roma. Un minuto dopo è Pellegrini a sfiorare il gol per i giallorossi con un tiro ravvicinato che finisce di poco a lato. Al 66’ altro rischio per la porta di Cragno: ancora una volta è Ceppitelli a rischiare l’autogol. Al 72’ si vede il Cagliari con un tiro-cross di Cacciatore che Mirante respinge in corner. Al 73’ miracolo di Cragno su El Sharaawy, l’azione continua, palla a Dzeko che da pochi passi spara alto. All'86', dopo tante occasioni, Kolarov trova il gol del 3-0 dopo un’azione tambureggiante dei suoi. È la ciliegina sulla torta della bella prova della Roma.