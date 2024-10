Un buon Cagliari ripete la prova di Milano col Milan, ma esce nuovamente sconfitto contro la Roma. Un gol, probabilmente irregolare, di Dzeko spegne i sogni rossoblu, che protestano tantissimo per un fallo del bosniaco su Murru al momento della rete giallorossa. Peccato perché la squadra di Rastelli sembra completamente trasformata rispetto alle trasferte viste nel finale del 2016. Manca però quasi totalmente la fase offensiva, visto che Szczesny è praticamente inoperoso per tutto l’arco del match. L’auspicio è che adesso, migliorata la fase difensiva, si cerchi di fare quel salto di qualità in più per provare pure a vincerle o quantomeno a portare via punti anche in trasferta e contro le grandi squadre.

LA CRONACA

Mister Rastelli presenta un Cagliari accorto come contro il Milan, con Borriello unica punta e Farias che gli ruota attorno. Sulle fasce Barella dà una mano a Murru su Bruno Peres e dall’altra parte Isla fa lo stesso con Pisacane per arginare Perotti.

L’inizio di gara è incoraggiante, col Cagliari che nei primi minuti si riversa a spron battuto nell’area avversaria, senza tuttavia trovare lo specchio della porta. Man mano la Roma prende campo, ma non è quasi mai pericolosa, con i rossoblu che chiudono bene ogni spazio, non disdegnando le ripartenze, anche se spesso manca l’ultimo passaggio, con Borriello forse troppo solo. Il primo tempo si chiude 0-0, con un buon Cagliari e con una Roma imbrigliata.

Nella ripresa è ancora il Cagliari ad iniziare meglio, ma i giallorossi dopo 10 minuti la sbloccano con Dzeko: cross di Rudiger dalla sinistra e gol del bosniaco che però si libera con un fallo da Murru, affossandolo. Gol da annullare. La rete non affossa il morale dei rossoblu che, complici il cambio offensivo tra Dessena e Joao Pedro, viene su bene. Al 25’è Perotti a spaventare Rafael con un tiro sul primo palo deviato in corner. Al 31’ è Bruno Peres a mangiarsi un gol sulla respinta di Rafael su colpo di testa di Dzeko. Allo scadere è ancora Dzeko a prendere una traversa. Il Cagliari, nonostante l’inserimento anche di Sau e del neo acquisto Faragò, non è riuscita ad impensierire il portiere giallorosso. E nel recupero c’è staro pure il rosso a Joao Pedro per fallo su Strootman. Il match si chiude dunque sull’1-0 per la Roma.

LE PAGELLE

I MIGLIORI

E’ Barella il miglior giocatore del Cagliari in assoluto. Prende letteralmente per mano la squadra con una personalità incredibile. Aiuta Murru dietro, ma si ripropone anche davanti, sfoggiando anche alcune giocatore di classe. In un tempio come l’Olimpico brilla la sua stella. Marco Borriello si da un gran da fare lì in attacco, solo contro la difesa della Roma. Si batte e si sbatte, non conclude in porta, ma la sua partita è di grande sacrificio. Tra i migliori inseriamo anche Pisacane e Murru. E’ vero che, soprattutto il primo, commette tanti errori di pura tecnica e l’impostazione è tremenda, però se sia Perotti, sia Bruno Peres non sono tra i migliori nella Roma è anche per merito loro.

I PEGGIORI

Bruno Alves, complice forse un infortunio, è impacciato, incappa in errori che a Cagliari mai aveva commesso, ma che spesso in passato ha fatto. E se anche lui compie errori simili poi è difficile per tutti: Tachtsidis, così come contro il Genoa, comincia malissimo, perdendo tanti palloni, e per un regista non è mai una cosa positiva. Poi si mette schermo davanti alla difesa e migliora, ma serve di più in quel ruolo nevralgico del campo; Farias ha un compito difficile oggi, ovvero quello di fare da collante da centrocampo e Borriello. Non è facile farlo e difatti spesso non fa la giocata giusta, lui che ne avrebbe la possibilità. Poteva fare di più. Non benissimo gli ingressi di Sau e Joao Pedro, che nel finale si fa pure cacciare, anche se l’arbitro è fin troppo severo.