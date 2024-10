Il Cagliari perde 1-0 all’Olimpico contro la Roma, ma esce dalla gara con grande rammarico per una partita giocata alla pari con i giallorossi, decisa da un rigore di Sergio Oliveira, concesso per un’ingenuità di Dalbert. Il Cagliari ha tenuto bene il campo e ha avuto anche la chance di pareggiare nel finale con la traversa di Joao Pedro. Nonostante l’emergenza è stato un Cagliari gagliardo e tosto che ora affronterà nel prossimo match la Fiorentina.

LA CRONACA

Mazzarri propone Gaston Pereiro da titolare dopo l’exploit dell’uruguaiano contro il Bologna; l’ex Psv gioca dietro le punte Pavoletti e il capitano Joao Pedro. Altra novità in difesa con l’esordio del neo acquisto Goldaniga, che giostrerà sulla linea difensiva insieme a Altare e Carboni. Zappa, che prende il posto di Bellanova, e Dalbert sulle fasce, Marin e Deiola (con Nandez in panchina) a centrocampo e Cragno in porta a completare l’undici titolare.

Al 4’ Carboni commette fallo su Zaniolo e l’arbitro dá calcio di rigore: il Var però annulla la decisione arbitrale perché il difensore rossoblù prende la palla e non il piede del giallorosso. Al 13', cross dalla destra, colpo di testa di Abraham contrastato da Altare che finisce lento tra le braccia di Cragno. Il Cagliari tiene bene il campo non rischiando praticamente nulla, difendendo bene e attaccando con giudizio nella prima parte del match. Al 31’ un’ingenuità di Dalbert porta la Roma ancora dal dischetto, stavolta rigore assegnato col Var per un fallo di mano del brasiliano: batte Sergio Oliveira e segna per il vantaggio della Roma. Attorno al 40’ uno scontro Joao Pedro-Mancini porta ad un brutto colpo per il brasiliano che sbatte contro i cartelloni pubblicitari, rimanendo a terra per qualche minuto. Il numero 10 rossoblù, tuttavia resta in campo.

Il Cagliari torna bene in campo e dopo nove minuti costruisce una bella azione con Dalbert che mette in mezzo per Pavoletti che viene anticipato all’ultimo da un difensore giallorosso. Al 58’ contropiede della Roma con Felix, ma Cragno è pronto in uscita e con la collaborazione di Altare lo bloccano. Al 65’ destro di Veretout appena dentro l’area di rigore, ancora attento Cragno in due tempi. Dentro Nandez per Pereiro. Al 73’ Cagliari in attacco ma Carboni conclude altissimo col sinistro. Un minuto dopo Zaniolo va vicino al raddoppio, destro a lato di poco. Dentro Lykogiannis al posto di Dalbert. All’84’ grande occasione per il Cagliari, ma il tiro di Joao Pedro è deviato sulla traversa da Rui Patricio. Dentro pure Gagliano per l’assalto finale ma il risultato non cambia più.