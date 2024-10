Incredibile beffa per il Cagliari che perde 1-0 all’Olimpico contro la Roma a causa di un gol di Fazio al quarto minuto di recupero del secondo tempo, dopo aver giocato un match gagliardo, fatto di grande lotta e condotto quasi in porto fino alla fine. In precedenza Cragno aveva pure parato un rigore a Perotti. Davvero un peccato per la squadra di Lopez.

LA CRONACA

Il Cagliari si presenta a Roma col solito 3-5-2, con Joao Pedro al fianco di Pavoletti davanti e con Pisacane per Ceppitelli dietro. In porta ci va Cragno. Nella Roma gioca Shick nel tridente offensivo con Dzeko e Perotti.

Nel primo tempo inizia subito forte la Roma che prova a far sua la partita. Ma il Cagliari è ben ordinato in campo e non concede più di tanto ai giallorossi. L’unico tiro in porta di una certa consistenza è di Nainggolan, a 10’ dalla fine, ma la sua botta è forte e centrale, ben parata da Cragno. Per il resto, un colpo di testa di Shick alto e un tiro di Nainggolan fuori. Il Cagliari si difende bene e riparte con ordine, seppur manca sempre l’ultimo passaggio per spaventare Alisson.

Nella ripresa il match si infiamma subito con il rigore concesso alla Roma dall’arbitro Damato tramite il VAR. A dire il vero il fischietto pugliese inizialmente aveva ammonito Dzeko per simulazione, ma la moviola ha stabilito che Cragno ha toccato la caviglia del bosniaco e che è quindi calcio di rigore. Dal dischetto va Perotti che non riesce ad ipnotizzare Cragno, il quale sta in piedi fino all’ultimo e neutralizza il rigore dell’argentino.

Il Cagliari non si scompone e continua a rimanere ordinato, senza concedere nulla alla Roma. Al 27’ fuori Barella per infortunio e dentro Deiola. Quando sembrava ormai finita sullo 0-0, la partita prende la via di Roma quando Fazio al 49’ si ritrova la palla solo da spingere in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (27’ st El Shaarawy), De Rossi, Nainggolan (35’ st Strootman); Schick (42’ st Under), Dzeko, Perotti. A disp.: Romagnoli, Skorupski, Jesus, Moreno, Gonalons, Peres, Gerson, Emerson, Castan. All.: Di Francesco.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane; van der Wiel, Barella (27’ st Deiola), Cigarini, Ionita, Padoin (48’ st Ceppitelli); Joao Pedro (14’ st Farias), Pavoletti. A disp.: Rafael, Daga, Cossu, Giannetti, Miangue, Capuano, Sau, Melchiorri. Allenatore: Diego Lopez.

MARCATORI: 49’ st Fazio (C)

ARBITRO: Damato

AMMONITI: Joao Pedro, Cigarini, Deiola (C); Pellegrini (R)

LE PAGELLE

Ancora una volta, in un palcoscenico importante come l’Olimpico, Barella si mette in evidenza con una partita tutta lotta, forza, colpi di genio importanti e tanta qualità. Solo un problema alla mano, probabilmente quella operata in estate, lo mette ko. Joao Pedro è il primo cambio di Lopez.

Corre tanto, si sacrifica, ma non riesce mai ad innescare il compagno Pavoletti, soprattutto nel primo tempo. Una prova di grande sacrificio per lui. Non sbaglia un colpo nemmeno il trio difensivo Romagna-Andreolli-Pisacane. L’attacco della Roma è alto, tecnico, di qualità, pericoloso sulle palle alte e quelle basse, ma i tre moschettieri rossoblu non si fanno praticamente mai sorprendere.

Dopo la bella prova contro la Sampdoria si conferma recuperato al 100% van der Wiel, perfetto in fase difensiva contro Kolarov, uno dei giocatori più in forma di tutto il campionato. Bene anche Padoin sulla sinistra. Giganteggia a centrocampo anche Cigarini, che si fa sempre trovare pronto quando i compagni lo chiamano in causa, preziosissimo là in mezzo, coadiuvato anche da un buon Ionita.

Partita di grande sacrificio di Pavoletti che praticamente non vede palla, ma si sbatte contro la difesa della Roma praticamente da solo. Infine, ultimo ma non ultimo, Alessio Cragno, che ipnotizza Perotti dal dischetto ed è sfortunatissimo nel finale sul gol di Fazio, che si ritrova il pallone colpito addosso in occasione del gol.