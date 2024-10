Cagliari, 25 gen. - (Adnkronos) - In occasione della gara di venerdì sera contro il Torino il Cagliari ha definito una serie di iniziative all’Unipol Domus per onorare la memoria dell’indimenticabile Gigi Riva.

"L'abituale playlist sarà sostituita da una selezione musicale dedicata a Riva e al periodo storico in cui è stato calciatore -si legge sul sito ufficiale del club rossoblù-. Il suo nome e il numero 11 verranno annunciati alla lettura delle formazioni, il maxischermo dello stadio trasmetterà un video commemorativo con i gol e le gesta di Rombo di Tuono. Nel riscaldamento la squadra scenderà in campo indossando una maglia ispirata a quella dello Scudetto del 1970. La maglia da gioco utilizzata in gara sarà quella bianca 23/24 in una speciale versione celebrativa: in accordo con i “Jersey Partner” (Sardegna – ISOLA dell’Artigianato, Moby, Ichnusa e Arborea) non vi verranno applicati i loro rispettivi loghi per lasciare spazio all’iconico 11, posizionato sul petto con una patch dedicata. La stessa maglia verrà indossata da tutti bambini che accompagneranno le due squadre e il direttore di gara al momento dell’ingresso sul terreno di gioco. Il Cagliari porterà il lutto al braccio"

"Il settore Distinti ospiterà una coreografia creata dai tifosi -prosegue il comunicato del Cagliari-. L’inizio della gara verrà preceduto da un minuto di raccoglimento, come da disposizione della Figc sui campi di tutti i campionati in programma nel fine settimana. In alcuni momenti dell’incontro i led a bordocampo e il maxischermo trasmetteranno immagini e scritte per il Mito".