Foto di Andrea Manca

Ieri mattina il Team Alghero Corse ha presentato la ventiduesima edizione del “Trofeo Riviera del Corallo” – Slalom Singolo in Salita in programma i prossimi 7 e 8 Maggio 2016.

La competizione automobilistica è valida come undicesima Coppa Città di Alghero, terzo “Memorial Antonio Bellu” e secondo “Memorial Sergio Farris” ed è organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con l’ACI Sport , Automobil Club d’Italia e il patrocinio del Comune di Alghero e della Regione Sardegna.

Ad aprire l’incontro con la stampa, tenutosi nella sala conferenze della Fondazione Meta, è stato il presidente del TAC Tore Bellu che dopo i saluti ai presenti tra i quali anche il consigliere regionale Marco Tedde, l’assessore allo Sport Gianni Cherchi e alcuni rappresentanti dei commissari di percorso, ha passato parola a Mauro Guazzi direttore di gara che ha spiegato come lo storico percorso Alghero- Scala Piccada, conosciuto per la cronoscalata, in occasione dello slalom subisce qualche modifica.

Guazzi ha definito lo slalom un movimento importante per il mondo dei motori in Sardegna e quello di Alghero rappresenta il secondo del 2016. Si è poi passati a snocciolare gli aspetti più tecnici.

La partenza è prevista al km 4,90 della Strada Statale 292 mentre l’arrivo 4 Km più avanti (alla Siesta). Sul tracciato saranno sistemate 14 birillate che serviranno ai piloti per diminuire la velocità e dimostrare la propria abilità alla guida senza incappare in alcuna penalità. Su tutto il percorso non mancheranno le postazioni di sicurezza, tema sul quale il Team Alghero Corse ripone molta attenzione sia per i piloti che per gli spettatori.

E’ stato Pier Vittorio Farris, vice presidente del Team Alghero Corse a spiegare il programma dei due giorni. Intanto le iscrizioni sono aperte dallo scorso 7 Aprile e chiuderanno il 2 Maggio. Nella giornata di sabato 7 Maggio dalle 14.30 alle 19.00 sono previste le verifiche sportive e dalle 15.00 alle 19.30 quelle tecniche presso Pani Autoricambi in località Galboneddu. .

Domenica 8 Maggio, giornata di gara, la chiusura del tracciato sarà effettuata alle 8.30. Alle 10.00 la partenza della prima vettura per la prova cronometrata e alle 11.00 al via la manche numero uno alla quale ne seguiranno altre due, per un totale di tre manche.

Quarantacinque minuti dopo l’arrivo dell’ultima vettura saranno esposte le classifiche sia alla Partenza che al Parco Chiuso.

Le premiazioni si terranno nella splendida cornice dell’Hotel Calabona (a partire dalle 17.00) dove organizzazione, piloti e simpatizzanti concluderanno la giornata di gara.

Per informazioni sulla chiusura del tracciato soprattutto per i residenti , si può contattare il numero 348- 0387687 per il rilascio di appositi pass. Tutte le informazioni sono comunque reperibili sul sito www.teamalgherocorse.it.