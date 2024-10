È ormai tutto pronto a Oristano per la sesta edizione della Mezza Maratona del Giudicato che si terrà domenica 10 marzo in via Duomo.

Anche per questa edizione sono in programma due corse competitive: la mezza maratona ( 21,097 km), e la gara (12,500 km). Non mancherà la consueta camminata ludico motoria su un percorso di 5 km, più il percorso di fitwalking di circa 12 km, entrambi dedicati a tutti gli amatori, gli appassionati e i gruppi di cammino.

L’evento è stato presentato questa mattina in Comune, a Palazzo Campus Colonna. dal Sindaco Andrea Lutzu, dall’Assessore allo sport Francesco Pinna, dal Presidente dell’Associazione Mezza Maratona del Giudicato di Oristano Pasquale Maviglia e da Marcello Grussu, da Mauro Gabrielli e Giuseppe Stara della Società Sportiva Dinamica Sardegna e dal Presidente della FIDAL Regionale Sergio Lai.

Il primo cittadino e l’Assessore hanno sottolineato l’importanza della manifestazione che inaugura il calendario di Oristano Città europea della sport: “Per tutto il 2019 saranno tanto le iniziative e gli eventi che qualificheranno la città e onoreranno il titolo assegnato a Oristano. Il Comune che sarà al fianco delle società organizzatrici e intensificherà gli sforzi per la riqualificazione degli impianti sportivi”.

Questo il percorso: si passa nel bel centro storico oristanese, attraversando piazza Roma, si percorrerà poi il ponte sul fiume Tirso per dirigersi al Santuario della Madonna del Rimedio. Da qui si procederà in direzione Torre Grande verso il Pontile. Gli iscritti alla 21 km proseguiranno costeggiando la pineta. Si percorrerà il lungomare per tutto il suo sviluppo, con rientro fino alla torre. Per gli iscritti alla 12 km e al fitwalking, invece dopo il bivio per il Pontile si proseguirà fino alla rotonda sulla Strada Provinciale n. 1. Per entrambe le tipologie di gara la strada per rientrare in città è la stessa: attraverso il ponte di Brabau dalla zona di Sa Rodia, un altro giro per il centro storico oristanese con arrivo nella via Duomo.

Il programma prevede alle 8.00 il ritrovo dei giudici e degli atleti presso Palazzo Arcais (ingresso Piazzetta Corrias), per il ritiro pettorali e le iscrizioni che scadranno alle 9.30. Alle 10.00 è prevista la partenza della mezza maratona e della 12,500 km competitiva da Via Duomo e a seguire, della corsa non competitiva e fitwalking (arrivo in via Duomo alle 12.30)

Le premiazioni verranno svolte nella vicina piazza Eleonora D’Arborea. Grande attesa per la partecipazione alla corsa di Claudia Pinna, campionessa e pluriprimatista sarda del mezzofondo prolungato, della mezza maratona e della maratona, Eleonora Gardelli eFederico Ortu, considerato un predestinato del mezzofondo prolungato in Sardegna.

La Mezza Maratona del Giudicato è organizzata da un Comitato promotore di cui fanno parte l’Associazione Mezza Maratona del Giudicato di Oristano con la Società Sportiva Oristanese Dinamica Sardegna, il patrocinio del Comune di Oristano e della Provincia di Oristano e l’approvazione della F.I.D.A.L, e con la collaborazione della ASD Marathon Club Oristano.