Il Cagliari è ufficialmente in ritiro da domani, subito dopo l'allenamento pomeridiano. La decisione è stata presa di comune accordo tra società, allenatore e squadra.

Le prime avvisaglie si erano avute ieri al termine della gara contro il Bologna, con un confronto al Dall'Ara, e oggi è arrivata la conferma. Il club ha sottolineato che non si tratta di un ritiro "punitivo", ma di un momento di analisi interna in una fase cruciale del campionato, un modo per mantenere alta l'attenzione. Le ragioni sono sia tecniche che atletiche: la squadra ha mostrato difficoltà nelle gare ravvicinate e ha bisogno di una settimana impostata diversamente in vista della prossima partita, venerdì.

Il Cagliari potrebbe dover fare a meno di Luvumbo per la gara contro il Genoa, dopo che l'angolano si è fermato per un problema fisico e non ha partecipato all'allenamento di oggi. Il suo recupero per venerdì è considerato altamente improbabile.