Ultimi giorni di vacanza e riposo per i rossoblu, poi il ritiro in vista della nuova stagione. Il ritrovo è stabilito per il pomeriggio di martedì 18 agosto, ad Asseminello, dove i ragazzi per la prima volta incontreranno tutti insieme il nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco.

Il giorno dopo si parte, anche quest'anno destinazione Aritzo, per iniziare a lavorare sul campo e ad assimilare i nuovi schemi. Durante la prima parte della preparazione, la squadra svolgerà doppi allenamenti giornalieri (alle 9.30 e alle 18), fino a sabato 22.

"I rossoblu - comunica il Cagliari in una nota - torneranno dunque per il sesto anno consecutivo tra i monti della Barbagia, nel cuore della Sardegna, pronti a vivere ancora una volta il territorio".

Due giorni più tardi, lunedì 24, il rientro ad Asseminello per gli allenamenti fino al 13 settembre, a 6 giorni dall'inizio del campionato 2020/21. In via di definizione le date per le amichevoli.