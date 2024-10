Ripartiranno lunedì 2 settembre le attività per le bambine e i bambini del Centro Minibasket Dinamo a Sennori.

L’appuntamento per i raduni e l’inizio della preparazione, sotto la guida di coach Andrea Mulas, sarà nella palestra del Centro Polisportivo Romangia (zona Montigeddu), in via G. Massarenti.

Gli allenamenti si svolgeranno il lunedì e il venerdì. I nati nel 2013, 2014, e 2015 si allenerann dalle 16.00 alle 17.00, quelli del 2011 e 2012 dalle 17.00 alle 18.00 e quelli del 2008, 2009 e 2010 dalle 18.00 alle 19.00

Maggiori informazioni al numero di telefono 3204826672. La Responsabile del Centro Minibasket Dinamo è Roberta La Mattina.