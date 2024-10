Mara può essere un esempio di come i giovani possano essere il motore pulsante di una comunità. Nei giorni scorsi, grazie proprio alla volontà e all’interessamento di un gruppo di ragazzi, è ripartita l’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Mara 1974.

Troppi, per loro, tre anni di inattività. Da qui, l’idea di ripartire da zero e, dopo una serie di incontri, si è deciso di iniziare quest’avventura all’insegna della determinazione e dell’entusiasmo per il bene della comunità.

La Società sarà presieduta da Angelo Usai che sarà coadiuvato da Matteo Mariani (Vice presidente) e da Andrea Sanna (Segretario). Completano l’organico dirigenziale Michele Ligios, Antonio Fiori, Marco Nughes, Enea Nughes, Alessio Nughes, Tonino Nughes, Salvatore Salaris, Gianni Salaris, Mattia Usai, Gerolamo Ballone, Claudio Piu, Demetrio Piu, Alfio Frau e Giovanni Falchi.

I ragazzi sono già al lavoro per mettere in piedi un organico all’altezza del campionato di seconda categoria Figc. Si cercherà di coniugare l’esperienza alle potenzialità dei giovani.