Il pareggio per 0 a 0 in casa dell’Olmedo dello scorso 6 maggio, ha permesso alla Polisportiva Thiesi di Gian Mario Rassu di centrare l’obiettivo principale della stagione calcistica 2017-2018: la Promozione.

Un sogno che si è avverato dopo quattordici anni di sacrifici e sofferenze, grazie all’apporto di tutto lo staff dirigenziale capitanato dal Presidente Peppino Mannu e dal direttore sportivo Marco Marras che sono riusciti a mettere a disposizione di mister Rassu un organico competitivo e all’altezza della situazione.

Nonostante qualche passo falso, specie nel girone d’andata, i neroverdi non si sono mai persi d’animo e, trascinati anche dai goal dell’attaccante Luigi Marras, sono riusciti a centrare l’obiettivo “Promozione”.

Tuttavia, la Polisportiva intende programmare già da subito la stagione calcistica 2018-2019, i campionati giovanili e le iniziative da portare avanti. A questo proposito, è stata convocata per giovedì 21 giugno alle 20.00, una riunione presso la sede sociale di via Umberto, aperta a tutti i tifosi e alla popolazione del Meilogu che volessero entrare a far parte del gruppo dirigente.