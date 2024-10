Il Cagliari affronta la Roma lunedì allo stadio Olimpico e deve evitare la terza sconfitta consecutiva. La salvezza si complica sempre di più per i ragazzi di mister Ranieri che ammette: "Finora non siamo riusciti a fare punti con le grandi, ma ci siamo andati molto vicino. Sarebbe bello perché sono punti pesanti".

La ricetta per muovere la classifica? "Quando siamo disperati facciamo delle buone cose - ha spiegato Ranieri -, quindi dobbiamo essere disperati sin dall'inizio della partita".

Incognite mercato, giocatori che ancora non decollano, molti infortuni: "Ma so di avere una buona squadra e sono positivo - ha osservato - sarà dura, ma sono convinto che ce la faremo". Ranieri è comunque soddisfatto della finestra di mercato invernale: "Goldaniga è partito, Mancosu è stato operato - ha ricordato - ma abbiamo fatto bene: sono arrivati Mina e Gaetano, sono pronti, lunedì vedremo. Mina lo volevamo già d'estate. Ha poche partite sulle gambe, bisogna che trovi il giusto ritmo. Lui è un generoso, di quelli che vorrebbero sempre giocare ma bisogna procedere con cautela. Di Gaetano ha parlato benissimo anche Spalletti, senza che nessuno glielo chiedesse".

"Lapadula sta crescendo, Pavoletti era già in forma, Luvumbo sarà a disposizione da domani, ora che il tono è cresciuto potrei anche giocare con due attaccanti".

"Per Shomurodov e Oristanio ci vorrà ancora un mese circa, non possiamo portarli campo prima. Sono diventati dei pesci, per ora stanno facendo solo piscina". Sulemana? "Non ce la fa - ha concluso- spero di averlo a disposizione già da martedì".