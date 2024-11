Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma: secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato raggiunto nell'incontro a Londra l'accordo fra l'allenatore capitolino e i Friedkin. Si tratta della terza esperienza alla guida dei giallorossi dopo il biennio 2009-11 e la breve parentesi nel 2019.

Lo disse, proprio cinque anni fa, in quella che sembrava essere la sua ultima volta alla guida della Lupa: "Quando la Roma chiama devo dire di sì". E cosi anche stavolta: nel momento del bisogno il tecnico, romano e romanista, non ha potuto tirarsi indietro, nonostante a giugno, dopo i due emozionanti anni a Cagliari, avesse annunciato il suo addio ai club, con l'ipotesi di un incarico come ct di una Nazionale.

Non sarà una Nazionale, alla fine, ma, visto il legame che unisce il club della Capitale all'allenatore, poco ci manca. A Ranieri, dunque, l'arduo compito di far risalire la china ai giallorossi, sprofondati nei bassifondi della classifica dopo la fallimentare esperienza targata Juric. Chissà se Sir Claudio sarà capace di compiere l'ennesimo miracolo sportivo della sua gloriosa carriera. (Qui la storia di tutte le sue più grandi imprese)