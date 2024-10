Vittoria la cardiopalma per il Cagliari che batte in rimonta l'Atalanta facendo esplodere l'Unipol Domus. Tre punti che valgono tantissimo in chiave salvezza, e lo sa bene Ranieri, che nel post partita ha parlato così: "Punti importanti, ma questa vittoria non ci deve fare abbassare la guardia. Abbiamo messo in campo determinazione e sofferenza contro una squadra che fa della sua prestanza la sua arma migliore".

"La nave però - precisa il tecnico del Cagliari - non è in porto. Con l'Inter dobbiamo fare una partita come questa, con lo stesso spirito. Anche con il Verona avevo visto lo stesso spirito. Non abbiamo bomber, ma siamo la seconda squadra che segna di più con i subentranti, segno che il gruppo c'è. Non vedo mai facce storte quando dico la formazione. Come allenatore sono soddisfatto di quanto ho visto in campo".

Elogio ai tifosi: "Anche il pubblico è stato fondamentale: l'Atalanta aveva sedicimila contro. Questa squadra sta rispondendo alle sollecitazioni, è una bella sensazione. Anche se dobbiamo ricordare che la nave si avvicina, ma in porto non c'è ancora", ricorda ancora. 

Foto Fabio Murru