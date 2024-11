Claudio Ranieri è atterrato a Fiumicino, fra l'entusiasmo generale, per la sua nuova esperienza giallorossa. Dopo un lungo colloquio coi Friedkin a Londra, l'ex allenatore del Cagliari ha accolto con entusiasmo la proposta di tornare sulla panchina capitolina.

"Gatta da pelare? Mi hanno chiamato per questo!", ha commentato Ranieri, interpellato dall'Ansa. E' infatti l'uomo ritenuto giusto per riprendere in mano le redini di una squadra che nelle ultime settimane è parsa disorientata e demotivata.

Centinaia di tifosi ad accoglierlo calorosamente all'aeroporto. "Uno di noi!", i cori dei supporters romanisti, che hanno più volte inneggiato il suo nome riversandosi attorno all'allenatore, scortato sino alla macchina partita subito verso Roma Nord.

Non si chiuderà in rossoblu, così, la sua esperienza coi club. Per il tecnico di Testaccio una nuova stimolante sfida, l'ennesima della sua carriera.