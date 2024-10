Una serata da favola, di quelle che possono svoltare una stagione. Il Cagliari si è reso ieri protagonista di uno dei più clamorosi ribaltoni della storia del calcio italiano. Un pomeriggio che sembrava inevitabilmente dover terminare con una terribile sconfitta fra le mura a miche. Il Frosinone stava agevolmente conducendo per 0-3, e i rossoblù sembravano ormai rassegnati al doloroso finale.

Poi è arrivata la scintilla, col gol di Oristanio seguito quattro minuti più tardi da quello di Makoumbou. Ma alla fine protagonista e mattatore è stato ancora lui: Leonardo Pavoletti, uomo delle grandi serate. Sua la doppietta che, fra il 94' e il 96', ha mandato in estasi l'Unipol Domus e i tifosi da casa. Risultato finale 4-3. Un'emozione incontenibile che potrebbe dare la spinta per riprendere in mano una stagione iniziata come peggio non poteva.

Adesso i sardi salgono a quota sei grazie alla prima vittoria stagionale, staccando la Salernitana e minacciando Udinese ed Empoli (terzultimo a 7 ma con una partita ancora da giocare). Un altro speciale momento di sport nella carriera di Mister Ranieri, che di imprese ne ha fatte tante: "Noi siamo questi, facciamo degli errori incredibili ma abbiamo un cuore enorme come già avevamo dimostrato lo scorso anno", ha commentato ai microfoni di Sky.

Decisiva la spinta dei tifosi: "Avevo subito una sconfitta simile qui con la Sampdoria. Questo stadio regala questo tipo di partite, ma per fortuna questa volta sto dalla parte dei vincitori". E poi l'elogio a "Pavoloso": "Un ragazzo d'oro, sempre il primo della fila ad allenarsi. Lo utilizzo come Altafini nella Juve, il giocatore che ha il tocco magico nel momento giusto. Quando c'è lui dobbiamo giocare nella metà campo avversaria, ma da neo promossa non sempre si può fare. Questo è il mio dilemma per decidere se farlo giocare subito o meno. Per come si allena dovrebbe essere sempre titolare".

Mercoledì lo scontro diretto proprio con l'Udinese, e chi sa che in campo non si possa finalmente rivedere anche Gianluca Lapadula. Nel frattempo il Cagliari si gode il momento nella speranza che, da questa vittoria, possa finalmente iniziare il nuovo campionato dei rossoblù.