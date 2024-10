Nonostante una buona prestazione il Cagliari esce sconfitto a Torino, contro la Juventus. Sotto di due reti, i rossoblù sono rientrati in gara grazie al gol di Dossena, che ha poi sfiorato la doppietta. Claudio Ranieri, in conferenza stampa, non ha nascosto il rammarico per il risultato: "Amarezza per il palo colpito sul 2-1? Più per i primi 15' del secondo tempo. Stavamo giocando bene, facendo girare la palla e chiudendo le fasce", ha detto.

"Avevamo lavorato tutta la settimana sulle ripartenze e le palle inattive della Juventus, e hanno fatto due gol proprio come ci aspettavamo. Peccato, nel secondo tempo gli abbiamo dato il là per fare gol, sono stato voraci, noi siamo stati troppo agnellini in quel momento - ha proseguito il tecnico -. Serve essere attenti su questi particolari: noi abbiamo fatto gol di testa ma c'era l'avversario affianco, su quello subito non c'era nessuno dei nostri, c'era un buco di due metri, e questo non è possibile contro una squadra bravissima sulle palle inattive".

"Siamo in fiducia, ho detto ai ragazzi che mi dispiace rimproverarli perché hanno fatto una buonissima partita, però la realtà è che abbiamo perso. Loro potevano far gol su ripartenze o calci piazzati: bisogna fare attenzioni sui particolari perché sono quelli che ti fanno perdere le partite. Buone notizie dalle alternative in rosa? Molti giocatori pian piano stanno entrando in forma, questo mi fa piacere perché stanno lavorando veramente bene", ha concluso Ranieri ai microfoni di Dazn.