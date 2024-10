Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la Super Speciale d'Apertura, con i suoi due chilometri sarà la vera novità dell'edizione 2016 del Rally Italia Sardegna, sesta manche del Campionato del Mondo Rally della FIA.

Questa prova spettacolo prevede che le due vetture partano in contemporanea e si inseguano lungo una carreggiata di 8 metri. A differenza dello scorso anno, sarà consentito l'accesso del pubblico all'Arena di gara che verrà però limitato ai possessori del pass, acquistabile anche online sul sito www.ittirirally.com.

I fortunati spettatori che li avranno acquistati in prevendita (entro il 15 di maggio), avranno diritto ad accedere ai terrapieni che permetteranno la visione dell'intera pista e del "Jump", favorita anche dallo spargimento di sale e acqua sul “tout venant” appena steso che manterrà la pista sgombra dalla polvere. L’evento sarà proiettato su un maxi schermo allestito nell'area espositiva, che consentirà di assistere alla gara anche ai non possessori del pass d'ingresso all’Arena.

Il Rally porterà nel territorio decine di migliaia di appassionati e curiosi, essendo la SSS1 l'unica prova della giornata. Per questo motivo verrà realizzata l'Expo Area di Ittiri, un’ampia area pedonale interamente dedicata all'intrattenimento, dove enti ed imprese potranno promuovere i propri prodotti e servizi su un palcoscenico internazionale. Con un'impostazione completamente nuova che punta alla promozione del territorio anche attraverso gli sport motoristici, l’Expo Area di Ittiri intende essere una manifestazione rivolta non solo agli esperti di settore, ma a tutta la famiglia. Dalla passione per i motori al gusto per la bellezza, dalle vibranti emozioni in pista con la possibilità di stare vicino ai propri idoli, agli spettacoli musicali, le esperienze da vivere saranno molteplici. Un teatro di iniziative legate al mondo dello sport e dei motori offerto a tutti coloro che vorranno partecipare.

Tra gli eventi in programma, l'inedito Rally della Sardegna Historic che passerà anche per la SSS1 dell'Ittiri Arena Show. Un vero e proprio rally che consacrerà il vincitore della prima edizione della competizione organizzata da ACI Nuoro nell’ambito del mondiale. Un vero e proprio rally con prove speciali, controlli orari e parco assistenza ad Alghero. A venti equipaggi sarà data l'opportunità di correre nelle prove speciali del Rally Italia Sardegna e fra i protagonisti del WRC con le vetture che hanno contraddistinto la storia del rally tra gli Anni Settanta ed Ottanta.