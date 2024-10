Il Rally Italia Sardegna, sesta manche del campionato del mondo rally, cambierà ancora una volta il suo look in occasione dell’edizione 2016 in programma dal 9 al 12 giugno, coinvolgendo il nord ovest dell’isola ed interessando le province di Sassari ed Olbia-Tempio.

L’appuntamento tricolore del mondiale rally sarà anche stavolta ricco di novità e la bozza del percorso della corsa, organizzata da Aci Sport con la partnership della Regione Sardegna, è composto da 19 prove speciali e 325 km cronometrati.

La gara ha confermato in questa sua tredicesima edizione la location della manifestazione, che sarà ospitata per il terzo anno consecutivo nella città di Alghero, mentre le novità assolute saranno l’inedito shakedown di 4,28 km a Olmedo-Monte Baranta e le nuove speciali di Tula e Sassari-Argentiera, mentre ci sarà il ritorno dei crono di Castelsardo e Tergu-Osilo.

La super speciale d’apertura di 2 km del giovedì sera verrà invece stavolta ospitata all’Ittiri Arena Show, visto il successo ottenuto lo scorso anno dall’omonima prova speciale. Come già detto Alghero sarà ancora la sede del parco assistenza, che verrà ancora ospitato anche stavolta tra le banchine del porto turistico, le “ramblas” ed il Piazzale della Pace, mentre per sala stampa, direzione di gara e quartier generale della manifestazione è stata confermata la prestigiosa location di Lu Qualté.

LA GARA. I concorrenti dopo la superspeciale di Ittiri in programma il giovedì sera, la mattina di venerdì 10 giugno continueranno la prima tappa, che sarà composta da otto prove speciali (quattro ripetute due volte) tutte ricavate nelle zone del Logudoro e dell’Anglona per un totale di 102,76 km cronometrati.

Dopo le prime due prove speciali di Ardara-Ozieri (km 7,50) e di Tula (km 15), quest’ultima inedita, i piloti percorreranno i crono di Castelsardo (km 14) e Tergu-Osilo (km 14,88) prima di far ritorno al parco assistenza di Alghero a metà giornata, poi nel pomeriggio percorreranno nuovamente gli stessi crono del mattino terminando la tappa in serata ad Alghero alle ore 19.

Sabato 11 giugno la seconda tappa, la più lunga e dura della gara, sarà composta da sei speciali per un totale di 177 km cronometrati e ricavata interamente nella regione del Monte Acuto. Si inizierà con il passaggio sul crono di Monti di Alà (km 21,20) seguito da quello di Coiluna-Loelle (km 22,50) e dalla classica prova speciale di Monte Lerno che con i suoi 44 km cronometrati sarà anche stavolta la più lunga della manifestazione. Dopo il ritorno al parco assistenza di Alghero, nel pomeriggio i concorrenti disputeranno un secondo passaggio sulle stesse speciali, transiteranno nel cuore di Sassari dove alle 18.17 effettueranno un controllo orario nella centrale piazza d’Italia per concludere la giornata ad Alghero alle ore 20.46.

Infine domenica 12 giugno è in programma la tappa finale di 43,54 km cronometrati composta da quattro speciali, vale a dire due passaggi sulla nuova speciale di Sassari-Argentiera (km 10) e due in quella di Cala Flumini (km 11,77), che sarà anche quest’anno la power stage finale e verrà trasmessa sia alle 9.08, sia alle ore 12.08 in diretta televisiva in tutto il mondo. Infine alle ore 13.45 ci sarà il gran finale con la premiazione che verrà effettuata al porto di Alghero.

Fonte: www.rallyitalia sardegna.com