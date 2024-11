“La Lazio ha una rosa qualitativa, abituata a giocare su più fronti. Cercano molto le corsie laterali, è la squadra che in Serie A crossa di più, è in grado di essere efficace sia in ripartenza che nella gestione della palla nella metà campo avversaria. Sa aggredirti, ma allo stesso tempo attendere”. Così in conferenza l’allenatore del Cagliari Davide Nicola. Questa sera, ore 20:45, i rossoblù sfideranno la Lazio allo stadio “Olimpico” di Roma.

Alla vigilia del match il mister ha parlato dell’ultima sconfitta, quella contro il Bologna: “Abbiamo sofferto, ma allo stesso tempo ci sono stati dei frangenti in cui abbiamo fatto soffrire loro, altrimenti non avremmo creato cinque occasioni. La partita mi è piaciuta, ce la siamo giocata, abbiamo fatto le due fasi con convinzione. Certo, dobbiamo migliorare in alcune cose: per esempio, nella capacità di essere più performanti, in quella di trasformare le occasioni in gol”.

Il tecnico del Cagliari evidenzia la necessità di migliorare la finalizzazione

Proprio su i gol mister Nicola ha sottolineato: “Li trovi solo se crei: più crei, più ci sono i presupposti per fare gol. Il Cagliari è tra le squadre che tira di più, anche se poi le reti fatte sono poche in rapporto alle occasioni. Per me l’importante è che intanto le occasioni ci siano: sta poi a noi trovare le soluzioni per trasformare in reti. C’è tanta fiducia in questa rosa, nel lavoro che sta facendo. Il campionato si è già delineato: ci sono nove squadre che lotteranno per mantenere la categoria e tra queste c’è molto equilibrio. Equilibrio è anche la parola chiave per tutto l’ambiente: sappiamo che dovremo lottare sino alla fine, questa consapevolezza farà la differenza”.

I convocati

Per la partita di questa sera contro la Lazio, Mister Nicola avrà a disposizione ventisei calciatori. Tornano tra i convocati Jankto e Kingstone:

CIOCCI, AUGELLO, LUPERTO, ADOPO, LAPADULA, VIOLA, DEIOLA, PRATI, MARIN, ZORTEA, JANKTO, SCUFFET, WIETESKA, PALOMINO, MINA, ZAPPA, MAKOUMBOU, PAVOLETTI, OBERT, AZZI, GAETANO, SHERRI, LUVUMBO, KINGSTONE, PICCOLI e FELICI.