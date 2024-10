Bando per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di eventi di carattere sportivo, nazionali o internazionali, realizzati nell'anno 2017 dal CONI, dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione sportiva e da soggetti incaricati dalle Federazioni o dal CONI con un mandato specifico.

Bando per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione ed il supporto agli eventi sportivi realizzati nell'anno 2017 nell'ambito dei programmi per Cagliari città europea dello sport 2017.

Per entrambi i bandi le domande devono essere presentate, secondo le modalità indicate, entro il 30° giorno dalla pubblicazione del bando sul portale del comune.

Il bandi e la modulistica sono scaricabili dal seguente link: http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND206725 link: http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND206733