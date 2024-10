Il Cagliari ha vinto per 2-0 nella trasferta di questo pomeriggio contro il Vicenza allungando così sul Crotone in classifica.

I rossoblu a 65 punti attendono che i rivali in testa del Crotone (fermi a 63 con una partita in meno) affrontino il Pescara domani alle 17.30 per capire se davvero la squadra guidata da mister Rastelli è nuovamente leader della serie cadetta. Nel frattempo è festa per i gol di Cinelli e Melchiorri al 23' e 44' del secondo tempo.

Vani i tentativi dei veneti di arrestare la cavalcata rossoblu verso la vittoria che restituisce il sorriso a molti dopo il preoccupante trend delle ultime giornate in cui Sau & Co. avevano totalizzato un solo punto contro il Trapani perdendo invece contro Cesena, Novara e Perugia.

Il Vicenza, rimasto in 10 uomini per 45', parte bene con Galano che nei primi minuti tenta l'incursione verso la porta difesa da Storari. Poi è Ebagua ad impensierire i nostri al 36' su un calcio d'angolo battuto da Galano. Al 42', la doppia ammonizione rimediata da Pinato è un toccasana per il Cagliari che nella ripresa sembra rigenerato.

Professor Melchiorri sale in cattedra e risolve il match prima con l'assist a Cinelli, poi mettendo a segno il raddoppio che regala al Cagliari, almeno per il momento, la testa della classifica. L'intera squadra ha voluto dedicare la vittoria al piccolo Luca.