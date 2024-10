Sarà Dinamo Banco di Sardegna-Anadolu Efes la finale del primo Trofeo Dimo Store Euronics, che si giocherà questa sera alle 20.30 al PalAltoGusto di Olbia. I biancoblu di coach Vincenzo Esposito si giocheranno la vittoria finale del torneo dopo aver sconfitto in semifinale la Darussafaka Tekfen Istanbul per 78 a 73 al termine di una gara combattuta.

La cronaca: “El Diablo” manda in campo Gentile, Petteway, Devecchi, Polonara e Cooley, coach Çakı schiera Mc Callum, Kidd, Brown, Evans e Kosut. Petteway rompe il ghiaccio con una tripla, i biancoblu costruiscono bene in attacco con Devecchi, Spissu e Polonara. I turchi si tengono a contatto sfruttando qualche errore dei padroni di casa con Evans, Kidd ed Eric. I due coach aprono subito le rotazioni, i giganti allungano, i turchi sanno approfittare delle occasioni dalla lunetta e chiudono i primi 10’ di gioco sul 21-18. Petteway e Spissu tengono vivo l’attacco biancoblu, Peiners e Kidd bombardano da tre per il sorpasso, Diebler rincara e si va all’intervallo lungo sul 35-41. I turchi tornano in campo ancora più solidi sia in attacco sia in difesa, gli uomini di coach Esposito faticano a tenersi a contatto e ad arginare l’energia avversaria Thomas dai 6.75 accorcia sulla fuga costruita da Evans, McCallum e Kosut e al 15° il punteggio è 55-59. Spissu prende sulle spalle firmando la parità, ma Evans ed Eric. Gli animi si scaldano sulla metà campo avversaria, antisportivo per Diebler ed espulsione per Petteway. Cooley domina sotto le plance e manda in tilt la difesa turca, Gentile con una tripla scrive di nuovo la parità e Devecchi il sorpasso dalla lunetta (70-69 a 2’.30” dalla fine). Negli ultimi due minuti di gioco è lotta su ogni possesso, Spissu con una magia allunga ancora, Eric riporta i turchi e una sola lunghezza, Cooley non sbaglia dalla lunetta, lo stesso fanno Ozdemiroglu, Gentile e Spissu.

Parziali: 21-18; 14-23; 20-18; 23-14

Progressivi: 21-18; 35-41; 55-59; 78-73

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 23, Re, Petteway 11, Devecchi 3, Magro , Gentile 5, Thomas 10, Polonara 11, Diop 4, Cooley 11. Coach Vincenzo Esposito

Darussafaka Tekfen Istanbul. McCallum 6, Baygul, Saglam, Kosut 2, Demir, Kidd 15, Ozdemiroglu 2, Sav, Savas 2, Brown 3, Peiners 12, Dieber7, Evans 9, Eric 15. Coach Ahmet Çakı