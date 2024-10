Sport

E' arrivata ieri sera la prima convocazione in Nazionale Under 21 per il difensore del Cagliari Nicola Murru, classe 1994. Mercoledì 17, dunque, il terzino del Cagliari potrebbe esordire ad Avellino con gli Azzurrini di mister Di Biagio nell'amichevole in programma contro la B Italia.