Una stagione appena trascorsa conclusa con un sesto posto che rappresenta il miglior piazzamento in 44 anni di storia. Una buona base di partenza per la Polisportiva Siligo che, dopo aver dato l’addio a Mario Fadda, ha affidato la guida tecnica della squadra a Lorenzo Uneddu, suo vice nel torneo 2017-2018.

Dopo aver annunciato l’arrivo dell’attaccante Francesco Canu, proveniente dalla Polisportiva Thiesi, sono stati riconfermati, sino a questo momento, i difensori Marco Masia e Luca Mura (quinto anno in gialloblu), l’attaccante Mirko Sanna, il portiere Antonio Fadda e i centrocampisti Davide Spanu, Antonio Marceddu, Marco Piras e Antonio Vargiu.

La società guidata dal Presidente Peppino Casu è al lavoro per mettere a disposizione di mister Uneddu un organico all’altezza di un torneo che si prospetta lungo e faticoso.

Tra i giocatori che hanno lasciato la squadra, il portiere silighese Salvatore Veratti che ha deciso di salire di categoria e affrontare il campionato di Promozione con la maglia della Polisportiva Thiesi. «Stagione straordinaria– ha scritto quest’ultimo su Facebook – la prima con i più grandi con la maglia del mio paese. Una stagione nel quale sono cresciuto molto con tanti sacrifici, facendo sempre il massimo per onorare la maglia che indossavo, Voglio ringraziare tutti, dai dirigenti che non ci hanno mai fatto mancare niente ai tifosi che ci sono stati sempre vicini sia in paradiso sia all inferno ,,ma un grazie speciale va ai mister e ai miei compagni di squadra che ci sono sempre stati e mi hanno insegnato tanto.

«Quest’anno – ha concluso Veratti – lo porterò sempre nel cuore. Anche se non farò più parte di questa squadra tiferò per voi perché siete un gruppo stupendo che mi ha insegnato tanto e può togliersi un sacco di soddisfazioni. Grazie di tutto. Arrivederci e forza Siligo».