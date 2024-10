Sfida d’altissima classifica quella che domani, all’Atleti Azzurri d’Italia, vedrà impegnate Atalanta e Cagliari. I bergamaschi sono terzi e reduci dal prezioso pareggio colto a Napoli, nel turno infrasettimanale. Proprio al San Paolo il Cagliari ha raccolto la più prestigiosa vittoria di quest’inizio di stagione che vede i rossoblu protagonisti di un gran cammino: quinti, con 18 punti in 10 partite e a -1 dal quarto posto che vuol dire Champions League.

Probabili formazioni Atalanta-Cagliari, le scelte di Gasperini e Maran

Nell’Atalanta sono assenti De Roon, squalificato, e Zapata, infortunato. In attacco Gomez e Malinovskyi si giocano un posto dietro Muriel e Ilicic, mentre nel reparto centrale sarà Pasalic a far coppia con Freuler, con Gosens e Hateboer (quest’ultimo a rischio turnover, pronto Castagne)) sugli esterni. Possibile turnover anche in difesa, dove recupera Masiello e Djimsiti potrebbe essere tenuto a riposo in vista dell’impegno di Champions League. In questo caso sarà Kjaer a chiudere il terzetto difensivo con Toloi e Masiello, davanti a Gollini.

Maran, dal suo canto, deve fare i conti con le assenze dei lungodegenti Cragno e Pavoletti oltre a Luca Pellegrini, squalificato. Al posto del terzino ci sarà Lykogiannis, mentre al centro della difesa saranno Ceppitelli e Klavan a giocarsi una maglia dal primo minuto. C’è il dubbio Nandez (pronto Castro), col problema al volto dopo l’incidente avvenuto nel primo tempo col Bologna. Rog e Ionita si giocano un posto a centrocampo. In attacco, Nainggolan supporterà Joao Pedro e Simeone.

Statistiche Atalanta-Cagliari

Col 2-2 a Napoli l’Atalanta continua a dimostrarsi una squadra che segna tanto ma che non è imperforabile in difesa. I bergamaschi hanno di gran lunga il miglior attacco del campionato (30 gol, una media di 3 gol segnati a partita) e in otto giornate su dieci si è registrato un “over 3.5”, una statistica che di certo risulterà preziosa per chi vorrà puntare su questa partita nei migliori casino online con sezione dedicata alle scommesse sportive. Occhio anche al secondo tempo, quando gli uomini di Gasperini concedono di più (10 gol subiti sui 16 totali) e agli ultimi dieci minuti quando gli orobici hanno messo a segno 6 dei 30 gol totalizzati.

Entrambe le squadre sono arrivate a due mesi d’imbattibilità in campionato, l’ultima sconfitta risale all’1 settembre. Il Cagliari, da quel momento, ha infilato cinque vittorie e tre pareggi. Da segnalare, inoltre, che le due sconfitte degli isolani sono arrivate entrambe in casa: insomma, lontano dalla Sardegna gli isolani sono ancora imbattuti (2 vittorie e 2 pareggi). In sette partite su 10 il Cagliari ha aperto le marcature e non ha mai perso in quel caso. Interessante notare anche che 5 dei 16 gol dei rossoblu (circa il 30%) sono arrivati nel quarto d’ora finale).

Per quanto riguarda gli scontri diretti in campionato, le ultime due sfide in campionato a Bergamo si sono concluse con una vittoria degli isolani: il 2 settembre 2018 (0-1) decise un gol di Barella, mentre il 30 dicembre 2017 (1-2) Pavoletti e Padoin resero vano il gol nel finale del Papu Gomez. L’ultima vittoria dell’Atalanta, in casa, risale quindi al 5 febbraio 2017 (2-0), mentre l’ultimo pareggio in Lombardia è datato 20 gennaio 2013 (1-1): autogol di Canini per gli ospiti, gol di Stendardo per i nerazzurri.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv?

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio fissato alle 12.30. L’incontro sarà visibile non solo sull’app ma anche sulla piattaforma Sky: come molti di voi già sapranno, da oltre un mese, sul canale 209 sono proposti i migliori eventi in programma su DAZN.