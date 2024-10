Si chiamerà "Brazuca", è il pallone che vedremo danzare nei campi di calcio a giugno, in occasione della Coppa del Mondo in Brasile. Alcune tonalità di colore ricordano lo Jabulani dei Mondiali in Sudafrica di quattro anni fa e, nel sondaggio indetto dalla FIFA e dalla Adidas, il nome "Brazuca" è stato preferito a "Bossa Nova" e "Carnevalesca".

Proprio attorno al nome dato al pallone sono nate, già da subito, le prime polemiche. Qualcuno ha fatto notare che "Brazuca" è per tradizione un termine dispregiativo rivolto agli immigranti brasiliani quasi come un insulto (per capire, quello che per noi è la parola "terrone"). In realtà negli ultimi anni questo termine ha assunto un'accezione meno dura e piuttosto auto-ironica, e oggi viene utilizzato scherzosamente da tutti.

Poco male, un argomento in più di cui parlare nei bar sport dove già iniziano a scaldarsi gli animi. Mancano ancora sette mesi prima della partenza per il Brasile, ma il clima-mundial si sta già facendo sentire!