Voleva essere una festa e lo è stata. È ancora vivo a Thiesi quel pareggio in casa dell'Olmedo, ottenuto nella terzultima giornata dello scorso campionati di prima categoria che ha sancito il ritorno dei neroverdi tra i grandi del calcio sardo.

Una gioia immensa per i tanti tifosi che hanno accompagnato, sia in casa che in trasferta, i giocatori allenati da Gian Mario Rassu nella cavalcata che li ha portati a raggiungere questo grande traguardo.

Sabato 25 agosto, nuovi e vecchi giocatori, dirigenti e tifosi si sono ritrovati per continuare una festa praticamente mai interrotta, ma anche per conoscere i volti nuovi della Polisportiva Thiesi 2018-2019.

Alla serata ha preso parte anche l'Amministrazione comunale, con il Sindaco Gianfranco Soletta e il Vice Salvatore Tanca che hanno consegnato una targa al presidente Mannu per la vittoria del campionato di prima categoria.

Per il primo cittadino «La vittoria del Campionato 2017-18 è stato un grande risultato per la squadra e per tutto il Paese. Un ritorno in promozione dopo 30 anni. Così si dà enfasi ad un gruppo che investe risorse nel nome della nostra comunità, e questa iniezione di entusiasmo servirà a dare una spinta a lavorare di più per i giovani di Thiesi, giovani che grazie alla scuola calcio ora sono nuovamente tra le fila dei nero verdi. L'amministrazione ha per questo motivo voluto donare una targa per ringraziare la società per l'impegno che porta avanti per l'intera comunità».

«La polisportiva Thiesi rappresenta un pezzo di storia importante del nostro paese. Fa piacere notare il risveglio dell'entusiasmo intorno alla società che si è venuto a creare da qualche anno a questa parte. Questo è fondamentale anche per dare sbocco e continuità al lavoro della della scuola calcio. Come amministrazione stiamo investendo molto sulle strutture e sulla collaborazione con tutte le società sportive», ha aggiunto Tanca.

La Società del Presidente Peppino Mannu si presenta ai nastri di partenza con l'obiettivo di lottare non solo per la salvezza ma anche per qualcosa di più.

Per questo, il Direttore sportivo Marco Marras assieme a mister Rassu hanno dedicato questi tre mesi, tanto è trascorso dall'ultima giornata della stagione calcistica 2017-2018, a lavorare per mettere in piedi una squadra compatta e che possa dire la sua in un torneo che partirà domenica 23 settembre.

Una campagna acquisti che ha visto il Thiesi rinforzarsi in ogni reparto. Le novità riguardano Giovanni Piu, Emanuele Chesseddu Marco Cacace, Salvatore Veratti, Gavino Molozzu, Domenico Saba, Michele Sechi e Salvatore Budroni.

Lunedì 20 agosto la squadra si è ritrovata al Comunale per iniziare la preparazione, anche in vista dell'andata di Coppa Italia, in programma domenica 9 settembre a Torralba contro la Polisportiva Bonorva di Mario Fadda.