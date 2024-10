Il Cagliari dopo l’1-1 di settimana scorsa a Bari pareggia anche a Venezia per 0-0. Una partita ancora una volta brutta e prova di emozioni se non nell’ultimo quarto d’ora quando Prelec si divora un gol praticamente fatto solo davanti al portiere. Nel finale è poi Barreca a salvare i rossoblù con un salvataggio prodigioso. Un punto che serve a poco.

LA CRONACA

Cagliari in campo senza punte di ruolo, con Luvumbo che parte dall’esterno e Mancosu come falso nueve. In porta Radunovic, Zappa e Obert sulle fasce, Goldaniga-Dossena coppia difensiva centrale, Rog e Lella ai fianchi di Makoumbou, Kourfalidis e Luvumbo dietro Mancosu.

Il primo tiro in porta del match è al 6’, botta di Ellertson e respinta di Radunovic, subito impegnato. Al 14’ Pohjanpalo si gira fulmineo in area di rigore ma il suo destro è bloccato senza problemi dal portiere serbo del Cagliari. Al 26’ Luvumbo scappa in area di rigore alla difesa avversaria, mette la palla in mezzo ma la conclusione è schermata da Svoboda. Al 41’ cross di Luvumbo dalla destra, arriva Lella che colpisce ma Joronen è attento. Nel recupero del primo tempo dentro Barreca per l’infortunato Lella. Si conclude così la prima frazione.

La ripresa si apre con una punizione di Mancosu in mezzo, la difesa del Venezia respinge corto, si avventa Kourfalidis che però spara alto da buona posizione. Confusione, poche idee, attacchi spuntati ed ecco che nemmeno nel secondo tempo la partita si stappa. Tanta noia, errori e imprecisioni. Al 66’ ci prova Rog da fuori, palla alta sopra la traversa. Al 67’ finisce la partita di Mancosu e dentro Prelec. Al 72’ ci prova Dossena di testa, palla debole tra le braccia del portiere finlandese del Venezia. Al 76’ arriva la palla gol più importante della partita con Prelec che tutto solo davanti alla porta schiaccia troppo il colpo di testa che finisce alto. All’82’ tiro alto di Cheryshev, giustiziere del Cagliari all’andata. All’84’ Luvumbo protesta per un fallo ai suoi danni in area di rigore, l’arbitro fa proseguire. Dopo la consultazione al Var il direttore di gara concede la punizione al Cagliari perché il fallo è iniziato fuori area ed espelle il difensore del Venezia Hristov. All’88’ la punizione la batte Rog ma la palla sibila di poco a lato della porta avversaria. Nel recupero dentro anche Pavoletti per Luvumbo per l’assalto finale. A dieci secondi dal termine Johnson si invola verso la porta di Radunovic in contropiede pronto a segnare ma un recupero prodigioso di Barreca salva il Cagliari. Finisce così il match.