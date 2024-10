Sono 23 i giocatori convocati per la gara contro l'Inter che si disputerà questa sera alle ore 21. Al Sant’Elia i rossoblù cercheranno di conquistare i tre punti così come accaduto nella partita d’andata (terminò 4-1, in panchina sedeva Zeman). Ma a differenza di quel match, Zola dovrà fare i conti con le assenze di Sau e Ekdal.

La lista completa:

Portieri: Brkic, Colombi e Cragno.

Difensori: Avelar, Capuano, Ceppitelli, Diakité, Gonzalez, Murru, Pisano, Rossettini.

Centrocampisti: Barella, Conti, Crisetig, Dessena, Donsah, Husbauer, Mpoku.

Attaccanti: Cop, Cossu, Farias, Joao Pedro, Longo.

Foto tratta dal sito ufficiale cagliaricalcio.net