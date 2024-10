“Il team è stato rinforzato anche per dare maggiori stimoli ai giocatori più giovani e non ci nascondiamo: il Tennis Club Porto Torres vuole puntare alla promozione, il che permetterebbe ai nostri ragazzi di crescere e confrontarsi con altri atleti nazionali”.

A rimarcalo è stata Patrizia Foddai, presidente del Tennis Club Porto Torres, alla presentazione della squadra che affronterà il campionato di serie C. Ambizioni confermate anche dal Direttore Sportivo, Salvatore Manunta: “Dodici anni fa siamo ripartiti da zero con la nostra scuola tennis. Le difficoltà sono state tante, ma i nostri giovani sono cresciuti e il livello che hanno raggiunto è molto alto. Per questo abbiamo deciso di creare una squadra competitiva e provare a raggiungere la serie B”.

Tra le conferme, quella di Antonio Zucca, che ha sottolineato “Il grande lavoro del direttivo che ci sta permettendo di credere in questo obiettivo”.

La novità arrivano da Pula si chiamano Matteo Casula (ex TC Margine Rosso) e da Rimini con il bielorusso Vlad Zhuk (ex Salento Tennis Academy). “Il gruppo è già affiatato, c’è un bel clima tra noi – queste le parole di Casula – e puntiamo a fare un bel campionato”. «Siamo carichi e non vediamo l’ora di iniziare», ha aggiunto Zhuk,

«L’innesto dei due nuovi giocatori – ha dichiarato il dirigente Stefano Caria – non è casuale: sono ragazzi che nei primi giorni di allenamento hanno già dimostrato grande impegno e volontà di aiutare i nostri giovani tennisti turritani. La decisione della federazione di organizzare la B2 può aprirci la porta di un campionato nazionale e lo sforzo del club è stato quello di cercare atleti validi dal punto di vista tecnico e umano, contando sull’aiuto degli sponsor”.

A detta del direttore tecnico Paolo Pani “I tennisti cresciuti nella nostra scuola hanno l’occasione di imparare qualcosa da ognuno dei nostri atleti più esperti: Antonio Zucca ha la determinazione, Matteo Casula l’estro e Vlad Zhuk la meticolosità nell’allenarsi”.

“Speriamo in un risultato importante; ma al di là di tutto, il Tennis Club Porto Torres può già considerarsi orgoglioso di essere un punto di riferimento nella nostra città, anche per le numerose attività sociali di cui è promotore da tanti anni”, ha concluso l’Assessora comunale allo Sport, Mara Rassu.