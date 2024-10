Achille Polonara ha scelto di restare alla Dinamo. L'indiscrezione, trapelata nelle ultime ore, fa tirare un sospiro di sollievo al popolo sassarese che spera di poter contare sulle prestazioni dell'ala marchigiana anche per la prossima stagione.

Venezia e Varese avevano avanzato importanti offerte al numero 33 del Banco di Sardegna, che avrebbe però preferito accettare il rinnovo di contratto proposto da Stefano Sardara con un biennale che terrebbe Polonara in Sardegna fino al 2021.

Oggi Achille si sposerà con Erika Bufano a Battipaglia, dove lo hanno raggiunto alcuni compagni di squadra come Marco Spissu e Jack Devecchi per festeggiare le nozze. Loro, Spissu e Devecchi, sono punti fermi del roster a disposizione di Pozzecco per la prossima stagione. Certa anche la permanenza di Stefano Gentile, Lorenzo Bucarelli e Ousmane Diop che però potrebbe essere girato in prestito in A2 a Torino.

Gran parte degli stranieri, invece, sono pronti a fare le valigie. La società sassarese vorrebbe tenere Pierre, e non sono ancora chiare le intenzioni per quanto riguarda Bamforth. In partenza Smith, che piace ad Avellino, McGee e Carter. Thomas è richiestissimo in Europa mentre Cooley ha già firmato coi giapponesi del Ryuku Golden Kings.