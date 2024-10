Venerdì 14 settembre alle 21.00, in piazza Cavour, sarà presentata ufficialmente la Polisportiva Siligo 2018-2019. Una festa tutta a tinte gialloblu per inaugurare una stagione calcistica che potrebbe dare molte soddisfazioni alla Società del Presidente Peppino Casu.

Nuova la guida tecnica, con Lorenzo Uneddu subentrato a Mario Fadda, e con una rosa giovane che si cimenterà in un campionato di prima categoria lungo e faticoso.

L’obiettivo sarà quello di ripetere il sesto posto dello scorso torneo (miglior risultato nella storia della Polisportiva), ma anche sperare in qualcosa di più. Tante le conferme, ma anche i nuovi arrivi come gli attaccanti Francesco Canu, Antonio Sini e Omar Delizos, il centrocampista Andrea Mannonie e il difensore Alessandro Piga.

In assenza della Polisportiva Thiesi, vincitrice dello scorso campionato e promossa in promozione, il derby del Meilogu vedrà i gialloblu affrontare il Pozzomaggiore di Andrea Ruiu per una sfida dove non mancheranno le emozioni. Per l’occasione sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le partite casalinghe.