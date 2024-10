Sembra, al momento, scongiurata la fine della Polisportiva Bonorva. Nella riunione che si è tenuta giovedì 19 luglio in Comune, si è infatti deciso di salvare la gloriosa Società bonorvese con la costituzione di un direttivo provvisorio per effettuare l’iscrizione al campionato di Promozione 2018-2019.

«Tuttavia – si legge in una nota dei biancorossi – il numero molto esiguo di dirigenti che si sono messi a disposizione non potrebbe in alcun modo garantire il proseguo dell'attività sociale per tutta la durata della stagione».

Così come il Sindaco Massimo D’Agostino, anche la Società ha deciso di lanciare un appello «affinché quante più persone possibile si uniscano ai pochi volenterosi che hanno già deciso di aiutare la società e si mettano a disposizione per iniziare l'attività sociale».

«In assenza di nuove adesioni, – si legge al termine della nota – il Direttivo di emergenza rinuncerà all'incarico e rimetterà ogni cosa nelle mani del Sindaco».