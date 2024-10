Sta facendo discutere il gol del pareggio rossoblù a San Siro, quando Lapadula ha fortuitamente colpito il pallone col braccio, che è poi giunto sui piedi di Viola autore del gol. Nonostante la review il Var ha deciso di confermare la decisione sul campo del direttore di gara. Nel post partita pareri discordanti anche fra gli esperti.

Queste, invece, le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter: "Il gol del 2-2 del Cagliari? L'ho già detto, gli arbitri corrono tanto in mezzo al campo. Possiamo sbagliare noi come loro. Rivedendolo ci poteva essere una revisione al Var, però è successo ed è andata. Io ho analizzato il primo gol che non dovevamo prendere, il secondo no perché chiaramente è stato viziato. Però andiamo avanti", ha commentato.

Così invece Ranieri nel post partita: "I ragazzi sono dispiaciuti perché tre punti sarebbero stati oro. Ma è stata una grande partita, abbiamo ripreso due volte il risultato. Metto fieno in cascina, questo punto è comunque oro per quanto pesa. Ne abbiamo fatti quattro contro Atalanta e Inter quando c'era il rischio di farne zero".

"Ai ragazzi avevo detto solo di lottare e avere occasioni, poi gli episodi fanno classifica e morale, la squadra ha giocato con motivazione e raziocinio - ha proseguito -. Ma c'è ancora da pedalare e forte, ora arriva la Juventus. La mia forza sono i miei giocatori, non mollano mai, l'importante è dare sempre tutto per la squadra e per la gente della Sardegna".

E sul possibile 3-2 rossoblù nei secondi finali: "L'occasione di Viola nel finale? Ancora ci devo parlare (ride, ndr). Lui ha cercato più l'impatto, forse è arrivato stanco, bastava schiacciarla a terra, ma va bene così".

Foto Fabio Murru