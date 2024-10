In quella che sarà l'ultima partita davanti ad un pubblico, seppur ridotto, dopo il dpcm di oggi, il Cagliari batte il Crotone 4-2 e dà continuità al successo contro il Torino di una settimana fa. La vittoria dei ragazzi di Di Francesco, però, non é stata così semplice come il risultato potrebbe far pensare visto che i calabresi hanno tenuto botta praticamente fino alla fine, anche in dieci. Erano stati proprio i rossoblù crotonesi ad andare in vantaggio con Messias a metà primo tempo, ribaltati però dalle reti di Lykogiannis prima e Simeone poi.

Nel finale di primo tempo, poi, succede di tutto: prima pareggia il Crotone con Molina e poi ancora ritorna in vantaggio il Cagliari con Sottil. La ripresa si apre subito con l'espulsione dell'ex Cigarini, ma la squadra di Stroppa non demorde e continua a creare pericoli per il Cagliari, uno di questi è la grande occasione di Simy poco prima che Joao Pedro possa chiudere i conti sul 4-2 nel finale.

LA CRONACA

Cagliari che conferma la formazione vista a Torino la settimana scorsa, con Godin che ha recuperato e che guiderà la difesa con Walukiewicz al suo fianco. Davanti, Simeone punta centrale con Joao Pedro ad agire alle sue spalle e il duo Nandez-Sottil sulle fasce. Nel Crotone é titolare l'ex Cigarini.

Buon avvio del Cagliari che subito attacca. Dopo una mezza occasione di Joao Pedro dopo pochi minuti, all'8' arriva la prima vera occasione dei rossoblù con un'azione personale di Simeone che supera in velocità Golemic, ma é rimontato all'ultimo secondo prima della conclusione a rete. La prima conclusione in porta del Crotone arriva al 10' con un tiro da fuori di Benali ben parato da Cragno. Al 16' Godin si fa sfuggire Messias che entra in area di rigore, calcia da posizione un po' defilata e Cragno para.

Al 19' ancora Crotone pericoloso con Simy, tiro a giro sul secondo palo, palla fuori. Dopo due minuti arriva il vantaggio calabrese: discesa sulla fascia sinistra di Reca, palla in mezzo, Godin é in ritardo e Messias deve solo appoggiare in rete. Al 25', però, per fortuna arriva subito il pareggio rossoblù con una splendida punizione di Lykogiannis che si infila sotto l'incrocio dei pali. Dieci minuti dopo arriva anche il vantaggio del Cagliari: strepitosa verticalizzazione di Joao Pedro per Simeone che fulmina Cordaz con un destro in diagonale.

Al 38' brivido dalle parti di Cragno, con Simy che da pochi passi spreca calciando fuori. In questo rocambolesco primo tempo arriva ancora un altro gol, quello del Crotone con Molina al 43' che calcia al volo una respinta di Godin da fuori area. Incredibilmente, al 45' arriva un'altra rete: Zappa mette in mezzo dalla destra, colpo di testa di Sottil che si infila nell'angolino destro e Cagliari ancora in vantaggio.

Nella ripresa, altra svolta del match: dopo due minuti l'ex Cigarini si fa espellere per doppia ammonizione dopo un fallo su Joao Pedro. Al 52' contropiede del Cagliari, Joao Pedro per Simeone che stoppa e calcia in girata, palla a lato. Al 63' grande parata di Cordaz su un destro a giro destinato all'incrocio dei pali da parte di Nandez. All'80' Simy si beve letteralmente Godin, conclude di potenza ma Cragno compie un miracolo. All'84' colpo di testa di Pavoletti, respinta di Cordaz, si avventa Joao Pedro che segna, ma in posizione sospetta. Dopo un check del Var l'arbitro convalida la rete del brasiliano che chiude il match.